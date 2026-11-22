Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφων Τέχνης
Γεγονότα
- 1897: Υπογράφεται ελληνοτουρκική συνθήκη ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον άτυχο για την Ελλάδα πόλεμο του 1897. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει 4 εκατομμύρια χρυσές λίρες ως αποζημίωση στην Τουρκία και να εκκενώσει την περιοχή ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Καμβούνια Όρη. Με την ίδια συνθήκη, η Κρήτη αποκτά την αυτονομία της.
- 1920: Διενεργείται δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη.
- 1938: Δολοφονείται στις φυλακές της Κέρκυρας ο γ.γ. της ΟΚΝΕ (νυν ΚΝΕ), Χρήστος Μαλτέζος.
- 1940: Μετά την αρχική ιταλική εισβολή, τα ελληνικά στρατεύματα αντεπιτίθενται στην υπό ιταλική κατοχή Αλβανία και καταλαμβάνουν την Κορυτσά.
- 1942: Ο Γερμανός στρατηγός Φρίντριχ Πάουλους στέλνει τηλεγράφημα στον Αδόλφο Χίτλερ λέγοντάς του ότι η 6η Στρατιά είναι περικυκλωμένη στη Μάχη του Στάλιγκραντ.
- 1943: Ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούζβελτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Κινέζος πρωθυπουργός Τσιανγκ Κάι Σεκ συναντώνται στο Κάιρο για να συζητήσουν τρόπους για να νικήσουν την Ιαπωνία.
- 1943: Ο Λίβανος αποκτά την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία.
- 1963: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, δολοφονείται στο Ντάλας. Ο αντιπρόεδρος, Λίντον Τζόνσον, ορκίζεται 36ος πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.
- 1968: Οι Beatles κυκλοφορούν τον δίσκο «The Beatles» (γνωστό ευρέως ως «The White Album»).
- 1975: Έρχεται στην Ελλάδα ο Βασίλης Χατζηπαναγής από την Παχτακόρ της Τασκένδης. Θα κάνει το ντεμπούτο του δύο εβδομάδες μετά, αλλά θα πετύχει το πρώτο του γκολ στις 28 Μαρτίου 1976.
- 1986: Ο Μάικ Τάισον από το Μπρούκλιν γίνεται σε ηλικία 20 ετών ο νεαρότερος πρωταθλητής βαρέων βαρών στην ιστορία της πυγμαχίας.
- 1989: Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και Χαρίλαος Φλωράκης, κατά την τέταρτη φάση των διερευνητικών συνομιλιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη, αποφασίζουν τη σύσταση οικουμενικής Κυβέρνησης, υπό τον ακαδημαϊκό Ξενοφώντα Ζολώτα.
- 2005: Το γερμανικό κοινοβούλιο εκλέγει την Άνγκελα Μέρκελ στο αξίωμα του Καγκελάριου της Γερμανίας. Είναι η πρώτη γυναίκα Καγκελάριος της Γερμανίας, και πρώτος πρώην πολίτης της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας που υπήρξε Καγκελάριος της επανενωμένης Γερμανίας.
Γεννήσεις
- 1890: Σαρλ ντε Γκωλ, Γάλλος στρατηγός και πολιτικός. (Θαν. 9/11/1970)
- 1934: Ρίτα Σακελλαρίου, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. (Θαν. 6/8/1999)
- 1940: Τέρι Γκίλιαμ, Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, μέλος της κωμικής ομάδας Monty Python.
- 1976: Βίλε Βάλο, Φινλανδός τραγουδιστής του gothic rock συγκροτήματος HIM.
- 1984: Σκάρλετ Γιοχάνσον, Αμερικανίδα ηθοποιός. («Χαμένοι στη Μετάφραση», «Matchpoint»)
- 1986: Όσκαρ Πιστόριους, Νοτιοαφρικανός δρομέας.
- 1987: Μαρουάν Φελαϊνί, Βέλγος ποδοσφαιριστής.
- 1988: Γιώργος Γεροντιδάκης, Έλληνας ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1916: Τζακ Λόντον, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας. (Θαν. 12/1/1876) («Το κάλεσμα της άγριας φύσης», «Μάρτιν Ήντεν», «Ο θαλασσόλυκος» κ.α.)
- 1963: Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Γεν. 29/5/1917)
- 1963: Άλντους Χάξλεϋ, Άγγλος συγγραφέας. (Θαν. 26/7/1894) («Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» κ.α.)
- 1997: Μάικλ Χάτσενς, Αυστραλός ρόκερ, τραγουδιστής του συγκροτήματος INXS. (αυτοκτόνησε) (Γεν. 22/1/1960)
- 2011: Αργύρης Κουνάδης, Έλληνας συνθέτης. Έγραψε κλασσική μουσική, αλλά και λαϊκά τραγούδια, όπως το «Do you like the Greece» και «Όρτσα τα Πανιά», που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης. (Γεν. 14/2/1924)