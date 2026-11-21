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Την ακύρωση της πλειονότητας των προγραμματισμένων πτήσεων την ερχόμενη Δευτέρα (23/11) αναμένει το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, λόγω της πανεθνικής απεργίας στο Βέλγιο και της συμμετοχής σε αυτή μελών του προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου, οι αεροπορικές εταιρείες θα επικοινωνήσουν απευθείας με τους επιβάτες για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις επιλογές τους.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δυστυχώς αναμένει σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του εκείνη την ημέρα» αναφέρει μεταξύ άλλων η ενημέρωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου και σημειώνει πως η ακυρώσεις θα ανακοινώνονται μόνο όταν επιβεβαιωθούν από τις αεροπορικές εταιρίες.