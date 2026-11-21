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Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση απέρριψε σήμερα Σάββατο τις αναφορές της Τεχεράνης πως ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον αμερικανικού μαχητικού F-16 πάνω από τον Κόλπο, προκαλώντας ζημιές στο αεροσκάφος και υποχρεώνοντάς το να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας στόχευσαν το αεροσκάφος χθες το βράδυ, αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει την αποστολή του και να προσγειωθεί σε ένα κοντινό αεροδρόμιο.

«Το Ιράν δεν επιτέθηκε σε αμερικανικό αεριωθούμενο F-16 χθες, σε καμία περίπτωση», επισημάνει η Κεντρική Διοίκηση, προσθέτοντας πως όλα τα αμερικανικά αεριωθούμενα στη Μέση Ανατολή είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί.

Το Ιράν έχει προβεί σε παρόμοιους ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου ότι έχει καταρρίψει ή καταστρέψει αεροσκάφη των ΗΠΑ, περιστατικά που ο αμερικανικός στρατός έχει διαψεύσει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ