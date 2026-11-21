Την ανασυγκρότηση της υπαίθρου ανέδειξε ως «απάντηση» στα αδιέξοδα αγροτών και κτηνοτρόφων ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) με παραγωγούς στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Τον πρώην πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα οξυμένα προβλήματα της περιοχής και ειδικότερα των ρυζοπαραγωγών. Ο ίδιος υπογράμμισε, πως οι παραγωγοί αδυνατούν πλέον να επιβιώσουν εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών διάθεσης του ρυζιού, αλλά και των εμπορικών συμφωνιών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες που διοχετεύουν στην αγορά φθηνά εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και ρύζι.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί πρωτίστως ζήτημα πολιτικής βούλησης. «Είναι μια πολιτική απόφαση, θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε την επανασυγκρότηση της επαρχίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική απόφαση, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Σαμαράς, επισημαίνοντας πως «εκεί πρέπει να είναι η πίεση και προς την ΕΕ. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ για την Ελλάδα και τα χρήματα που διαθέτει η Ελλάδα για τον εαυτό της».

Η περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Λάρισα, συνεχίστηκε το πρωί του Σαββάτου με στάση στην Κατερίνη πριν από τη μετάβασή του στα Μάλγαρα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη.