Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ για την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα αλλά και την παρέμβαση του Χάρη Δόυκα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ζήτησε με ανακοίνωσή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει εάν η σημαία βρίσκεται στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. Άμεση ήταν η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, που αντέδρασε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες»

«Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί ένα απλό ιστορικό κειμήλιο. Συμβολίζει τη μνήμη της εξέγερσης του Νοέμβρη, το θάρρος όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία, τους αγώνες και τις θυσίες των νέων τότε για δημοκρατία και ελευθερία. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο λαϊκής αντίστασης και διεκδίκησης, ταυτισμένο με το διαχρονικό αίτημα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», που ανήκει στη συλλογική ιστορική μνήμη και όχι σε οποιοδήποτε κόμμα ή παράταξη.

Ακριβώς γι’ αυτό, από σεβασμό στους αγώνες και στο αίμα με το οποίο γράφτηκε η ιστορία της, η σημαία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε αντικείμενο κομματικής ιδιοποίησης ή πολιτικής καπηλείας και σφετερισμού. Θεματοφύλακας της Δημοκρατίας και των συμβόλων της είναι μόνο ο λαός που αγωνίστηκε και εξακολουθεί να αγωνίζεται γι’ αυτήν, κανένα πολιτικό πρόσωπο και κανένα κόμμα. Πρόκειται για μια αρχή αδιαπραγμάτευτη, απέναντι στην οποία δεν χωρούν κομματικές σκοπιμότητες και στρατηγικές» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες.

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις για την παράδοση της σημαίας στο ΠΑΣΟΚ, καλούμε τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, και την ηγεσία του να απαντήσουν δημόσια: Έχει πράγματι παραδοθεί η ιστορική σημαία και βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ; Θεωρεί πως μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος ; Η θέση μας παραμένει σαφής: η σημαία ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά. Οφείλει να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι» προσθέτει η ΕΛΑΣ.

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Ντροπή, ο Mr.Funds εργαλειοποιεί τη σημαία του Πολυτεχνείου

«Τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του κ. Τσίπρα τον γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε όμως ότι θα έχει τουλάχιστον ταβάνι» απάντησε το ΠΑΣΟΚ. «Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς «θα σκίσω τα μνημόνια», «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», σήμερα ο Mr.Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο κατήφορος σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε. Γιατί η πολιτική υποκρισία, η πολιτική ιδιοτέλεια, η αναξιοπιστία, τα ψέματα και οι υπόγειες διαδρομές θα αποδοκιμαστούν ξανά από τους πολίτες» υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Ίσως αυτή τη φορά καταλάβουν και οι χορηγοί σας ότι όσο rebranding και να σας κάνουν, πάει χαμένο. Η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης. Ντροπή, κ. Τσίπρα» προσθέτει.

Η παρέμβαση της ΠΑΣΠ

Σημειώνεται ότι στη συζήτηση που έχει ανοίξει για την τύχη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου παρενέβη η ΠΑΣΠ, λέγοντας ότι «η σημαία είναι, όπως και ήταν επί δεκαετίες, στα χέρια του φοιτητικού κινήματος», ενώ διευκρινίζει ότι η ίδια έχει αναλάβει τη φύλαξή της από το 1976, όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης προεδρείου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΦΕΕ).