Θέση για τα πρόσφατα δημοσιεύματα και τις δημόσιες παρεμβάσεις για την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου παίρνει η ΠΑΣΠ, τονίζοντας ότι το σύμβολο της εξέγερσης του Νοέμβρη του 1973 εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η ΠΑΣΠ σημειώνει ότι η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, αλλά στους φοιτητές και στον ελληνικό λαό, ενώ υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει.

Σημειώνεται ότι η πρόταση του Χάρη Δούκα να παραδοθεί η σημαία στη Βουλή ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών, ώστε να μην βρίσκεται στην κατοχή κανενός κόμματος, προκάλεσε την αντίδραση πρώην γραμματέων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

«Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, δηλώνουμε πως η σημαία είναι όπως και ήταν επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η ΠΑΣΠ από το 1976 συνδέεται με τη φύλαξη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Ανέλαβε τη φύλαξή της, απ’ όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας.

Όπως και τότε έτσι και σήμερα, η ΠΑΣΠ διασφαλίζει την προστασία και τη φύλαξη, καθώς και ότι κάθε χρόνο βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Τίποτα δεν άλλαξε ώστε να δικαιολογεί τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις.

Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ένα αιώνιο σύμβολο αγώνα που ανεξίτηλα άφησε το αποτύπωμά του. Το νόημα της εξέγερσης του 1973 απέναντι στη δικτατορία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που επιχειρείται η ακύρωση κάθε συλλογικού αγώνα και κάθε δημοκρατικής μνήμης από την κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωτοστάτες τον αρνητή της ιστορίας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη και τους κυβερνητικούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΣΠ.

«Μας προκαλεί εντύπωση πως άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα αυτών των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων. Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει. Η σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κτήμα του ελληνικού λαού και ανήκει σε κάθε γενιά που αγωνίζεται για μια ζωή με δικαιοσύνη. Η ΠΑΣΠ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση και μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων νεολαίας, ενώ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανασύσταση της ΕΦΕΕ» προσθέτει.