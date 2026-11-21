Σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ανήμερα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, το Πεντάγωνο ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του για το κοινό. Οι πολίτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις, να γνωρίσουν από κοντά τα μέσα και τα οπλικά συστήματα και των τριών Κλάδων, καθώς και να επισκεφθούν την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης.

Η προσέλευση του κοινού θα γίνει τις πρωινές ώρες, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα που παντρεύει την απόδοση τιμής στους πεσόντες των Εθνικών Αγώνων με την ανάδειξη του σύγχρονου προφίλ των Ενόπλων Δυνάμεων. Κεντρικά σημεία της ημέρας αποτελούν η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, η ανακαινισμένη αρχιτεκτονική όψη του κτιριακού συγκροτήματος, καθώς και μια υπαίθρια στατική έκθεση που στήνεται για πρώτη φορά περιμετρικά του μνημείου. Τις εκδηλώσεις θα ντύσει μουσικά η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης

Κεντρικό σημείο αναφοράς του προγράμματος αποτελεί η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, ένα σύγχρονο μνημείο αφιερωμένο σε όσους έπεσαν στους Εθνικούς Αγώνες. Με τα ονόματά τους χαραγμένα πάνω στις επιφάνειές της, λειτουργεί ως ένας χώρος σεβασμού και διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης.

Η επίσκεψη δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να δουν από κοντά το μνημείο και να σταθούν με δέος μπροστά στα ονόματα των ηρώων. Ο έντονος συμβολισμός της ημέρας αναδεικνύεται μέσα από τη συνύπαρξη της Κιβωτού με τα σύγχρονα στρατιωτικά μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, συνδέοντας έμπρακτα την ιστορική παρακαταθήκη με τη σημερινή επιχειρησιακή ετοιμότητα των τριών Κλάδων.

Οπλικά συστήματα από Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η υπαίθρια στατική έκθεση γύρω από την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οπλικά συστήματα και στρατιωτικά μέσα του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη στατική έκθεση θα παρουσιαστούν νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα τα οποία έλαβαν μέρος στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσά τους οπλικά συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, τα οποία αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την πρόοδο στον τομέα της Καινοτομίας.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το κοινό θα μπορεί να τα παρατηρήσει από μικρή απόσταση, να δει τις λεπτομέρειές τους και να αποκτήσει άμεση εικόνα του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, θα εκτεθούν: Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (ΜΕΑ) V-BAT, αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», ΜΕΑ SPERWER, αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, Βόμβα SPICE 1000, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, Πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, Πύραυλος METEOR, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, Όχημα Αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος CATM-120 AMRAAM, συστοιχία KB EXOCET, M1117 ΜΗΕΠ, τορπίλη SEAHAKE, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Τα νέα αυτά συστήματα, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, την ανάπτυξη του εγχώριου Οικοσυστήματος Καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), την «Ασπίδα του Αχιλλέα» κ.ά. εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», η οποία στοχεύει στη δημιουργία των ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων στην Ιστορία της Πατρίδας μας.

Η ανανεωμένη εικόνα του Πενταγώνου

Το άνοιγμα των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται σε ένα ανανεωμένο κτηριακό συγκρότημα, με τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη να διαμορφώνει τη σύγχρονη εξωτερική εικόνα του Πενταγώνου. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τις αλλαγές στην όψη του κτιρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη ενός πιο εξωστρεφούς προσώπου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή της Διακλαδικής Μπάντας, η οποία θα πλαισιώσει μουσικά τις εκδηλώσεις της ημέρας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μεταφέρουν τον εορτασμό στην πόλη

Οι δράσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν περιορίζονται στις εγκαταστάσεις του «Πενταγώνου». Από τις 15 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, ο εορτασμός θα έχει παρουσία και στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Συρμοί του Μετρό και του Τραμ θα διακοσμηθούν με ειδικό γραφικό για την επέτειο, ενώ στους σταθμούς του Μετρό θα τοποθετηθούν αφίσες και θα προβάλλεται σχετικό βίντεο.

Με τις συγκεκριμένες δράσεις, το μήνυμα της ημέρας μεταφέρεται σε σημεία της πόλης από τα οποία περνούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες, διευρύνοντας την παρουσία του εορτασμού στον δημόσιο χώρο.

Η διοργάνωση της 21ης Νοεμβρίου συνδυάζει, επομένως, τρεις βασικούς άξονες: την ιστορική μνήμη μέσα από την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, την παρουσίαση των σύγχρονων δυνατοτήτων των τριών Κλάδων και την επαφή των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία.