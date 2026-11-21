Σε σκηνικό πολιτικού «talent show» μετατρέπονται σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το κόμμα, σε συνεργασία με την ΟΝΝΕΔ, καλεί νέους από 18 έως 35 ετών να διασταυρώσουν τα επιχειρήματά τους σε αγώνες debate ενώπιον κριτικής επιτροπής, με την ονομασία «Debate Playoffs».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, νέοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα πάρουν τον λόγο στο βήμα, συμμετέχοντας σε διαδοχικά νοκ άουτ debates με στόχο την πρόκριση στον επόμενο γύρο, μέχρι τον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 17:30.

Αναζητώντας τους νέους «ρήτορες»

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να αναδειχθούν «ρήτορες» από τη νέα γενιά —είτε είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ είτε δεν έχουν κομματική ιδιότητα— που διαθέτουν ευχέρεια στον δημόσιο λόγο, συγκροτημένα επιχειρήματα και διάθεση να συμμετάσχουν ενεργά στον πολιτικό διάλογο. Παράλληλα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διαδικασία των debates θα λειτουργήσει ως ένα βιωματικό και διαδραστικό μέσο για την παρουσίαση των θέσεων του κόμματος και των πεπραγμένων της κυβέρνησης.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ολιγόλεπτης αναμέτρησης, η κριτική επιτροπή θα αξιολογεί τους συμμετέχοντες και θα ψηφίζει ποιος θα προκριθεί στον επόμενο γύρο, με κριτήρια τη γνώση του θέματος, την ποιότητα των επιχειρημάτων, τη ρητορική δεινότητα, την παρουσία και την αμεσότητα. Την επιτροπή θα απαρτίζουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης και ιστορικά στελέχη της παράταξης, τα ονόματα των οποίων αποκάλυψε το βράδυ της Παρασκευής ο γραμματέας της ΝΔ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Kyranakis (@kyranakis)

Ποιοι κάθονται στην «καυτή» καρέκλα του κριτή και ποιοι συντονίζουν

Συγκεκριμένα, την «καυτή» καρέκλα του κριτή στους τελικούς θα μοιραστούν η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Μάκης Βορίδης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έτοιμοι να κρίνουν ποιος έχει το πολιτικό «πακέτο». Στην κριτική επιτροπή των πρώτων γύρων θα συμμετέχουν οι Θάνος Πλεύρης, Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Κατσαφάδος, Ελεονώρα Μελέτη, Άγγελος Συρίγος, Γιώργος Βρεττάκος, Μαρία-Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Γιάννης Σμυρλής, Αλεξάνδρα Σδούκου, Ορφέας Γεωργίου και Γιάννης Μελάς.

Ρόλο συντονιστή θα έχουν οι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου της ΝΔ, που ανέλαβαν καθήκοντα πριν από λίγο καιρό: η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, ο Χρήστος Λαγκαδιανός, ο Οδυσσέας Νασιμπιάν και η Πώλα Δαμιανού.

Το έπαθλο και το μήνυμα ανανέωσης

Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή σε άτομα 18-35 ετών και οι δηλώσεις συμμετοχής υποβλήθηκαν μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, μέσω ειδικής φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα του κόμματος (debate.nd.gr). Οι τρεις πρώτοι νικητές θα κερδίσουν ως έπαθλο ετήσιες συνδρομές σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της δικής τους επιλογής.

«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακούσει τους νέους και να τους δώσει την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη γενιά τους μέσα από τα όργανα και τα ψηφοδέλτιά μας» είχε δηλώσει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφορικά με τα «Debate Playoffs», κάνοντας λόγο για την καθιέρωση μιας νέας μορφής πολιτικού διαλόγου, στο πλαίσιο του στόχου της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας.