Συμφωνία αποζημιώσεων ύψους έως και 7,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις πολυετείς δικαστικές διαμάχες γύρω από το ζιζανιοκτόνο Roundup της Bayer επικύρωσε δικαστής στην πολιτεία του Μιζούρι, στις ΗΠΑ.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του γερμανικού ομίλου να διευθετήσει τις χιλιάδες αγωγές που συνδέουν τη χρήση του προϊόντος με την εμφάνιση καρκίνου.

Οι δικαστικές διεκδικήσεις αφορούν την περιβόητη γλυφοσάτη, τη δραστική ουσία του Roundup, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης επιστημονικής και δικαστικής αντιπαράθεσης λόγω των πιθανών επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία.

Η υπόθεση έχει ήδη επιβαρύνει οικονομικά την Bayer με περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2018, όταν ο γερμανικός όμιλος εξαγόρασε τη Monsanto, την εταιρεία που ανέπτυξε το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο.

Breaking News: A $7.25 billion settlement is expected to end thousands of lawsuits that claimed Bayer’s weedkiller, Roundup, caused cancer. https://t.co/tAPyFG8BZ8 — The New York Times (@nytimes) November 21, 2026

Οι αποζημιώσεις και το σχέδιο της Bayer για τις εκκρεμείς αγωγές

Η συμφωνία είχε λάβει αρχική έγκριση από δικαστήριο στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, προτού ο δικαστής Τίμοθι Μπόιερ προχωρήσει την Παρασκευή στην οριστική επικύρωσή της.

Βάσει των προβλέψεών της, οι δικαιούχοι που έχουν ήδη διαγνωστεί με λέμφωμα μη Χότζκιν (ΛΜΧ), μορφή καρκίνου που συνδέεται στις αγωγές με την έκθεση στο Roundup, θα μπορούν να λάβουν αποζημιώσεις από 10.000 έως 165.000 δολάρια.

Η ρύθμιση καλύπτει επίσης πρόσωπα που έχουν εκτεθεί στο συγκεκριμένο προϊόν και ενδέχεται να εμφανίσουν τη νόσο στο μέλλον, ακόμη και εάν δεν έχουν προσφύγει δικαστικά.

Σε ανακοίνωσή της, η Bayer εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συμφωνία, σε συνδυασμό με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο, μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό των πολυετών δικαστικών εκκρεμοτήτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μπιλ Άντερσον, χαρακτήρισε την οριστική δικαστική έγκριση σημαντικό σταθμό στη στρατηγική της εταιρείας για τον περιορισμό των νομικών κινδύνων που συνδέονται με το Roundup, τόσο για τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και για πιθανές μελλοντικές διεκδικήσεις.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των εναγόντων, Κρίστοφερ Σίγκερ, έκανε λόγο για μια εξέλιξη που διασφαλίζει αποζημιώσεις σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν δικαίωση επί περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Bayer, πάντως, είχε διευκρινίσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι η συμφωνία δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης ή παραδοχή σφάλματος εκ μέρους της.

A Missouri judge approved a settlement requiring Bayer to pay up to $7.25 billion over two decades to resolve claims that its Roundup weed killer caused non-Hodgkin lymphoma. https://t.co/Go4RQuREjr — FOX 5 NY (@fox5ny) November 21, 2026

Η επιστημονική αντιπαράθεση για τη γλυφοσάτη

Το Roundup και η δραστική ουσία του, η γλυφοσάτη, βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο αντιπαράθεσης σχετικά με την πιθανή καρκινογόνο δράση τους.

Το 2015, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε κατατάξει τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι «πιθανώς καρκινογόνες για τον άνθρωπο».

Αντίθετα, η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) δεν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ουσία αποτελεί καρκινογόνο παράγοντα.