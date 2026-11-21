Την περαιτέρω κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες προανήγγειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει την εκστρατεία κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

«Η οικονομική πίεση στο Ιράν πέτυχε τον στόχο της και στέρησε από το καθεστώς χρηματοδότηση. Η οικονομική πίεση στο Ιράν θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι οι ενισχυμένες κυρώσεις, οι οποίες στοχεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Τεχεράνης σε διεθνές επίπεδο, αποδίδουν.

Ο ίδιος διαμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των οικονομικών πόρων της ιρανικής ηγεσίας.