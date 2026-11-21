Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ενώ η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε νέο συναγερμό έκτακτης ανάγκης για την πρωτεύουσα.
🔴 BREAKING: Early warning alert issued for Riyadh city: Saudi Civil Defense https://t.co/Il7QsmLt9i https://t.co/N1obe12GqA
— Arab News (@arabnews) November 20, 2026
Η νέα προειδοποίηση εκδόθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την άρση προηγούμενου συναγερμού, εντείνοντας την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή.
تنبيه زال الخطر عن مدينة الرياض، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911).
Alert: The danger has passed in Riyadh City. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering and filming. In case of emergency, call (911).
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 20, 2026