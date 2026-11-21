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Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε χθες Παρασκευή το βράδυ το κεντρικό Περού, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί κάποια πληροφορία για θύματα ή ζημιές, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Περουβιανού Ινστιτούτου Γεωφυσικής (IGP).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 19:09 (02:09 ώρα Ελλάδας) περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται πως βρισκόταν στα 129 χιλιόμετρα, κατά το IGP.