Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαίτισαν και κατέστρεψαν οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ενώ νωρίτερα είχαν καταγραφεί εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

🔴 BREAKING: Coalition says it intercepted and destroyed 3 ballistic missiles launched by Yemen’s Houthis toward Riyadh https://t.co/Il7QsmLt9i https://t.co/uHEBYgvt68 — Arab News (@arabnews) November 20, 2026

Την αναχαίτιση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ο Τούρκι αλ-Μάλικι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει από το 2015 τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στον πόλεμο κατά των ανταρτών.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είχε αναφέρει ότι άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ. Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας για ενδεχόμενο κίνδυνο, με τον συναγερμό να αίρεται λίγη ώρα αργότερα.

Αντίποινα των Χούθι μετά τις σαουδαραβικές επιδρομές

Η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις αεροπορικές επιχειρήσεις της υπό σαουδαραβική ηγεσία συμμαχίας στην Υεμένη, οι οποίες έπληξαν, μεταξύ άλλων, λιμάνι που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι.

Σε απάντηση, το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι και προσκείμενο στο Ιράν, είχε προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα, θέτοντας στο στόχαστρο σαουδαραβικά λιμάνια, αλλά και την οικονομική συνοικία του Ριάντ.

Η νέα αυτή εξέλιξη εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς δεν διαφαίνεται προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014, όταν οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση κατά των κυβερνητικών δυνάμεων, καταλαμβάνοντας εκτεταμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα Σαναά.

Ύστερα από περίπου τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο και εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, καθώς η Υεμένη εξελίχθηκε σε ένα ακόμη μέτωπο της ευρύτερης πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.