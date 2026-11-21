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Τη συμμορία Barrio 18 υποδεικνύει ως «φυσικό αυτουργό» της δολοφονίας του πρώην εισαγγελέα και δικηγόρου Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα η εισαγγελία της Γουατεμάλας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Ο 43χρονος είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς κατήγγελλε διασυνδέσεις μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.

Ο πρώην εισαγγελέας, ο οποίος είχε εξειδικευτεί σε υποθέσεις διαφθοράς, δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πρωτεύουσα της χώρας, παρουσία του παιδιού του, παρά το γεγονός ότι διέθετε αστυνομική προστασία.

Η δολοφονία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γουατεμάλα, σε μια περίοδο κατά την οποία η εγκληματικότητα και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις εντείνονται, ενόψει των γενικών εκλογών του 2027. Παράλληλα, το περιστατικό οδήγησε σε απομακρύνσεις ανώτατων στελεχών της αστυνομικής ιεραρχίας.

Δύο συλλήψεις και έρευνες για τους ηθικούς αυτουργούς

Την ευθύνη της Barrio 18 ως φυσικού αυτουργού της επίθεσης επιβεβαίωσε ο γενικός εισαγγελέας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Λούνα, παρουσιάζοντας τα πρώτα ευρήματα της έρευνας. Όπως διευκρίνισε, οι αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με την ταυτότητα των ηθικών αυτουργών, χωρίς να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών.

«Η τρομοκρατική οργάνωση που είναι γνωστή με το όνομα Barrio 18 είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας», συνόψισε.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της εισαγγελίας, Έντουιν Τσαβαχάι, ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο μελών της συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο σωφρονιστικά καταστήματα, μεταξύ των οποίων και σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκεί κρατείται ο Άλντο Οτσόα, γνωστός και ως El Lobo («Ο λύκος»), ο οποίος θεωρείται ηγετικό στέλεχος της Barrio 18.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σολόρσανο Φόπα είχε καταγγείλει δημοσίως την ύπαρξη ενός ευρύτερου δικτύου σχέσεων ανάμεσα σε κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, επιχειρηματίες και μέλη της Barrio 18.