Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη παραχώρησε η Βάσω Λασκαράκη, με αφορμή την επιστροφή της σειράς «Το σόι σου».

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική της ζωή, τη σημασία που έχει για εκείνη η συντροφικότητα, αλλά και στον χωρισμό που προηγήθηκε της γνωριμίας της με τον σημερινό σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Όπως εξομολογήθηκε, δεν είναι άνθρωπος που επιλέγει τις εφήμερες σχέσεις, καθώς η συντροφικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής της. «Δεν μου αρέσουν τα εφήμερα, να αναλώνομαι δεξιά και αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η απόφαση του χωρισμού δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου σκέψης και συνειδητοποίησης.

«Προφανώς και ο χωρισμός δεν σε βρίσκει άξαφνα μια μέρα. Υπήρχαν στάδια που διανύθηκαν με μια ηρεμία και ησυχία, αυτό που λες “τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε;”», εξήγησε.

Τέλος, ερωτηθείσα για το αν υπάρχουν ήρεμοι και ήσυχοι χωρισμοί, η ηθοποιός απάντησε πως «δεν ξημερώνει μια μέρα που απλά παίρνεις τα πράγματά σου και φεύγεις. Σε εμάς υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό και ήρθαν όλα πιο ομαλά και πιο γρήγορα στις ζωές μας», και συμπλήρωσε:

«Στη δική μου περίπτωση υπήρξε μια βαθιά συνειδητοποίηση, γι’ αυτό μπόρεσα να προχωρήσω γρήγορα».