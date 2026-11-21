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Στην κορυφή της EuroLeague, παρέα με τη Βαλένθια, εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά την εμφατική επικράτησή του με 92-76 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Η αγωνιστική δράση της Παρασκευής (20/11) επιφύλασσε δυνατές συγκινήσεις, καθώς δύο από τις τέσσερις αναμετρήσεις οδηγήθηκαν στην παράταση. Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 103-100, έπειτα από το 85-85 της κανονικής διάρκειας, ενώ η Παρτίζαν επικράτησε της Μπεσίκτας με 91-87, μετά το ισόπαλο 77-77 στο 40λεπτο.

Στην άλλη αναμέτρηση της βραδιάς, η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις επιτυχίες με εντυπωσιακό τρόπο, συντρίβοντας τη Βιλερμπάν με 107-81.

Μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια συγκατοικούν στο ρετιρέ της βαθμολογίας, έχοντας αμφότεροι ρεκόρ 10-3.

Σε απόσταση μίας νίκης ακολουθούν ο Παναθηναϊκός και η Ντουμπάι, με 9-4, διατηρώντας την πίεση στην κορυφή.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 74-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 72-87

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 100-81

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 78-70

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 92-87

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 107-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-76

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 100-103 (παρ.) (85-85 κ.δ.α.)

Παρτίζαν – Μπεσίκτας 91-87 (παρ.) (77-77 κ.δ.α.)

Η βαθμολογία: