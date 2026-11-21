Σκηνές πανικού και αγωνίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/11) σε νυχτερινό κέντρο της Παλουριώτισσας, στην Λευκωσία της Κύπρου, όταν φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο του κτιρίου εγκλώβισε περίπου 50 θαμώνες στον πρώτο όροφο. Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ειδοποίηση για το περιστατικό έγινε γύρω στις 02:45, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς το χαλί και το παρκέ της εισόδου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive, οι πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν γρήγορα τον πρώτο όροφο, παγιδεύοντας περίπου 50 θαμώνες στο εσωτερικό του κτιρίου. Για να προστατευτούν, οι παρευρισκόμενοι βγήκαν στα μπαλκόνια, όπου και παρέμειναν μέχρι να σβήσει η φωτιά. Παράλληλα, ένας άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να κατασβήσει μόνος του την πυρκαγιά, υπέστη εγκαύματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους σταθμούς της Λευκωσίας. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.