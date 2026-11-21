Νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το προσεχές διάστημα, φέρνει αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Στόχος είναι ο εξορθολογισμός των προστίμων και των ποινών, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη τη αυστηρή φιλοσοφία για την οδική ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει τροποποιήσεις στις περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος -όπως όταν εντοπίζεται οδηγός να χειρίζεται όχημα διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που καλύπτει η άδειά του-, καθώς και επαναξιολόγηση των κυρώσεων για συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης.

«Διατηρούμε ακέραιη τη συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθειά μας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Επιμένουμε στην αυστηρή αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων, επιφέροντας επιμέρους τροποποιήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας, ώστε οι κυρώσεις να είναι πιο αναλογικές και αποτελεσματικές», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Κίνητρο για αναβάθμιση άδειας αντί για ετήσια αφαίρεση διπλώματος

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ενδεικτικά ο κ. Κώτσηρας, οι αλλαγές περιλαμβάνουν την παροχή κινήτρου για την απόκτηση της κατάλληλης άδειας, όταν ένας οδηγός εντοπίζεται να χειρίζεται όχημα εκτός της κατηγορίας του διπλώματός του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μοτοσυκλετιστή που οδηγεί μηχανή μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν που καλύπτει η άδειά του: αντί για την ετήσια αφαίρεση διπλώματος που ισχύει σήμερα, θα έχει τη δυνατότητα -έπειτα από έναν μήνα και εφόσον εξοφλήσει το πρόστιμο- να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την αναβάθμιση της άδειάς του. Εφόσον πετύχει, το δίπλωμα θα του επιστρέφεται αμέσως, χωρίς να περιμένει να περάσει ένας χρόνος, όπως ισχύει σήμερα.

Αλλαγές στη στάθμευση: Υψηλότερα πρόστιμα, μικρότερη στέρηση διπλώματος

Τροποποιήσεις έρχονται και στις κυρώσεις για την παράνομη στάθμευση, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκρίνει την αύξηση του χρηματικού προστίμου, με παράλληλη μείωση του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης του διπλώματος. Ωστόσο, το αυστηρό πλαίσιο ποινών παραμένει αμετάβλητο για τις σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις, όπως το παρκάρισμα σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες.

Ο στόχος της κυβέρνησης

Πάντως, όπως υπογραμμίζουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα θανατηφόρα τροχαία. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ενδεικτικά ότι το δεκάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα συγκριτικά με πέρυσι, καθώς και αισθητή μείωση στους τραυματισμούς. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια σε πολλά επίπεδα, η οποία συνδυάζει τον αυστηροποιημένο ΚΟΚ, την εντατικοποίηση των ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ., με έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τη χρήση καμερών που δρουν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.

«Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την Τροχαία οι υπερβολές, και το θέμα έχει εξετάσει το υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο υπουργικό συμβούλιο. Νομίζω θα πάμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πριν από λίγες μέρες.