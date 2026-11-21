Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
- Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας
- Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης
- Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού
Γεγονότα
- 1877: Ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον ανακοινώνει τη δημιουργία του φωνόγραφου, τον οποίο ονομάζει «Ομιλούσα Μηχανή».
- 1915: Ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμβάνει τη Μήλο, θέλοντας να πιέσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο να εξέλθει στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάντ.
- 1918: Η σημαία της Εσθονίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως από αγωνιστές υπέρ της ανεξαρτησίας, υιοθετείται επίσημα ως εθνική σημαία της Δημοκρατίας της Εσθονίας.
- 1920: Ιρλανδικός πόλεμος της ανεξαρτησίας: 31 άτομα σκοτώνονται στο Δουβλίνο, στο γεγονός που έγινε γνωστό ως «Ματωμένη Κυριακή».
- 1927: Απεργοί ανθρακωρύχοι στο Κολοράντο φέρονται να δέχονται επίθεση με πολυβόλα από αστυνομικούς ντυμένους με πολιτικά ρούχα.
- 1942: Ο σκιτσογράφος Μπομπ Κλάμπετ δημιουργεί τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Τουίτι Μπερντ, τον αιώνιο στόχο του γάτου Σιλβέστερ.
- 1954: Η αντιπολίτευση αναδεικνύεται νικήτρια των δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια της ΕΔΑ. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Παυσανίας Κατσώτας. Στον Πειραιά εκλέγεται ο κοινός υποψήφιος ΕΠΕΚ, ΕΔΑ και Δημοκρατικού Κόμματος Δ. Σαπουνάκης, και στη Θεσσαλονίκη ο Μηνάς Πατρίκιος.
- 1955: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα», με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη.
- 1974: Ο IRA τοποθετεί βόμβα σε παμπ του Μπέρμιγχαμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 θαμώνες. Θα συλληφθούν 6 άτομα, θα καταδικασθούν ισόβια, αλλά χρόνια μετά θα αθωωθούν. («Οι 6 του Μπέρμιγχαμ»)
- 1977: Ανακοινώνεται ότι οι εθνικοί ύμνοι της Νέας Ζηλανδίας θα είναι ο παραδοσιακός ύμνος «God Save the Queen» και το «Θεέ υπερασπίσου τη Νέα Ζηλανδία», των Τόμας Μπράκεν (στίχοι) και Τζον Τζόζεφ Γουντς (μουσική), αμφότεροι με ισότιμο καθεστώς και με χρήση ανάλογα με την περίσταση.
- 2013: Ξεκινούν στην Ουκρανία ταραχές (Euromaidan) με κύριο αίτημα την έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλώντας σε παραίτηση τον Πρόεδρο Γιανουκόβιτς και την κυβέρνησή του.
Γεννήσεις
- 1694: Βολταίρος, Γάλλος φιλόσοφος και κεντρική μορφή του Διαφωτισμού. (Θαν. 30/5/1778)
- 1833: Δημήτριος Βερναρδάκης, Έλληνας πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας και πολυπράγμων λόγιος συγγραφέας. (Θαν. 13/1/1907)
- 1898: Ρενέ Μαγκρίτ, Βέλγος σουρεαλιστής ζωγράφος. (Θαν. 15/8/1967)
- 1927: Άννα Συνοδινού, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/1/2016)
- 1965: Μπιορκ, Ισλανδή τραγουδίστρια.
- 1977: Μάικ Μπατίστ, Αμερικανός πρώην καλαθοσφαιριστής.
- 1998: Βαγγέλης Παυλίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1811: Χάινριχ Φον Κλάιστ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής της ρομαντικής σχολής. (Γεν. 18/10/1777)
- 1998: Μιχάλης Κατσαρός, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 1919) («Μεσολόγγι», «Κατά Σαδδουκαίων» κ.α.)
- 2000: Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του στίβου. Ο «άνθρωπος – ατμομηχανή» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια (5.000 μ., 10.000 μ. και μαραθώνιο), με ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. (Γεν. 19/9/1922)
- 2016: Βούλα Μάστορη, Ελληνίδα συγγραφέας. (Γεν. 17/2/1945)