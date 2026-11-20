Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Σαμαράς δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό συνομιλεί με μία νέα κοπέλα, η οποία εκφράζει ανησυχίες και προβληματισμούς της γενιάς της. Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, έχει γίνει viral, ενώ μεγάλη μερίδα του κόσμου ενθουσιάστηκε με την συνομιλήτρια του πρώην πρωθυπουργού.

Γρήγορα, έγινε γνωστό πως η κοπέλα που εμφανίζεται στο βίντεο, ονομάζεται Έλλη Γκούμα και είναι φοιτήτρια της Νομικής. Το πλήρες όνομά της είναι Έλλη-Πελαγία Γκούμα, κατάγεται από την Μεσσηνία και το 2022 εισήχθη στη Νομική Σχολή Αθηνών, συγκεντρώνοντας 18.350 μόρια.

Μιλώντας εκείνη την εποχή στο eleftheriaonline.gr, η Έλλη-Πελαγία Γκούμα είχε δηλώσει πως: «Για να φτάσω ως εδώ δούλεψα σκληρά πετυχαίνοντας εν τέλει το στόχο μου. Τώρα είμαι ενθουσιασμένη για τα μαθήματα που με περιμένουν, αναμένοντας τι θα μου αρέσει περισσότερο». Ακόμα, είχε αναφέρει πως περιμένει να βιώσει δυναμικά το νέο κεφάλαιο της ζωής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κόρη του Γιώργου Γκούμα, προέδρου της εταιρείας Agrexpo. Η οικογένεια του επιχειρηματία διατηρεί φιλικούς δεσμούς με την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με τον Κώστα Σαμαρά μάλιστα να στηρίζει δημόσια την Έλλη-Πελαγία Γκούμα.

Συγκεκριμένα, ο γιος του πρώην πρωθυπουργού αναδημοσίευσε στο δικό του προφίλ στο Instagram το viral βίντεο, ταγκάροντας την φοιτήτρια της Νομικής και δηλώνοντας υπερήφανος.