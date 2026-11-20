Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον Παύλο Μαρινάκη για την ρήση του τελευταίου ότι το ΠΑΣΟΚ δια των διευρύνσεών του έχει αλλοιωθεί και έχει μετακινηθεί στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα.

«Τη μια μιλούσε για το ‘σοβαρό ΠΑΣΟΚ’ και δύο δευτερόλεπτα μετά έκανε λόγο για τον ‘πράσινο ΣΥΡΙΖΑ’ με τις δήθεν ακοστολόγητες προτάσεις και τον λαϊκιστικό λόγο», στηλίτευσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς. «Το πιο διασκεδαστικό, όμως, το φύλαγε για το τέλος δηλώνοντας ότι η διεύρυνση στη Νέα Δημοκρατία ‘δεν την αλλοίωσε’. Άλλη άποψη έχουν οι πρώην Πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «οι άλλοτε βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. είναι αυτοί που σήμερα καθοδηγούν τη Νέα Δημοκρατία σε ακραίες θέσεις. Το είδαμε πρόσφατα, όταν το Μαξίμου δίστασε να αποδοκιμάσει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου». «Αλλά εδώ ο κ. Μητσοτάκης έκανε μεταγραφή εκείνον που τον αποκαλούσε ‘Πρωθυπουργό των καρτέλ’, το πολιτικό ‘φυτώριο’ του Γιώργου Καρατζαφέρη θα του ήταν πρόβλημα;», διερωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Το κέντρο και η μετριοπάθεια, κύριε Μαρινάκη, δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να την υψώνετε τυχοδιωκτικά», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς. «Είναι οι ισχυροί θεσμοί, η ανοδική κοινωνική κινητικότητα, η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, η ισχυροποίηση της ποιότητας της δημοκρατίας. Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Ολιγοπώλια, ανισότητες, αυταρχισμός, τοξικότητα και διχασμός», υπογράμμισε, για να καταλήξει λέγοντας: «Κάνατε τη Νέα Δημοκρατία ουρά της Ακροδεξιάς».