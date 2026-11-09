Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης εμφανίστηκε ως Δρυίδης με τη χύτρα των ψεμάτων

Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του για την απόκλιση των ελληνικών μισθών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Τσουκαλάς άσκησε έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι επιχειρεί να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτυπώνουν τα στοιχεία της Eurostat.

«Ο κ. Μαρινάκης για άλλη μια φορά εμφανίστηκε ως Δρυίδης που με τη “χύτρα” των ψεμάτων και των αλχημειών προσπαθεί να κάνει το μαύρο-άσπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, καταρρίπτουν, όπως σημείωσε, το κυβερνητικό αφήγημα για την πορεία των μισθών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό, ενώ καταγράφει έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των αποδοχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την περίοδο 2019-2025 οι ελληνικοί μισθοί αυξήθηκαν ονομαστικά κατά 17,6%, έναντι 26,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ξεπέρασε το 40%, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύγκριση του ελληνικού μέσου μισθού με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό, υποστηρίζοντας ότι το 2025 αντιστοιχούσε μόλις στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όταν το 2019 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 48,7%.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε νέα αιχμή κατά της κυβέρνησης, συνδέοντας τις επιδόσεις της στον τομέα των μισθών με εκείνες της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

«Κύριε Μαρινάκη, σας αξίζουν συγχαρητήρια που καταλήξατε μετά από επτάμισι χρόνια να συγκρίνεστε με τις επιδόσεις της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου».