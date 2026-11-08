Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία

«Μετά την πολιτική νίκη του ΠΑΣΟΚ προς όφελος των δανειοληπτών και την απόσυρση του αρ.23, ο κ. Μητσοτάκης αντί να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του στο ιδιωτικό χρέος, προτιμά τις αναρτήσεις. Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Ο Πρωθυπουργός αρέσκεται να σχολιάζει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν έχει κανένα σχόλιο για τους τραμπικούς Υπουργούς του, που πανηγύριζαν πριν δύο χρόνια. Αντί να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του στο ιδιωτικό χρέος, προτιμά τις αναρτήσεις. Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία.

Νομίζει πως οι μηχανισμοί προπαγάνδας που δημιούργησε, αρκούν για να εξαπατήσει την κοινωνία και παραμένοντας κρυπτόμενος να εξυπηρετεί τα funds, με κραυγαλέες ρυθμίσεις σε βάρος των δανειοληπτών όπως το άρθρο 23, που απέσυρε υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

Περηφανεύεται για το Ηρακλής ΙΙ με το οποίο έδωσε φορολογική ασυλία στα funds και άνοιξε τον δρόμο στους μαζικούς πλειστηριασμούς. Διαφημίζει τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες αλλά σιωπά για την εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους στα funds και φυσικά ούτε λέξη για την αποκάλυψη της έκθεσης της ΤτΕ περί αύξησης κατά 1,5 δισ. των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες. Περηφανεύεται για την αύξηση των προστίμων , αλλά δεν μας λέει πόσα πρόστιμα μπήκαν το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη» τονίζει συγκεκριμένα ο κ. Τσουκαλάς.

«Το θράσος δεν έχει όρια»

«Δεν βρήκε ένα σχόλιο για την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επιβεβαιώνει πως το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων στη χώρα μας από Σ.Σ.Ε παραμένει ένα από τα χειρότερα στην Ευρώπη. Παρά τις τυμπανοκρουσίες για την «Κοινωνική Συμφωνία» , το ποσοστό κάλυψης εργαζόμενων από συλλογικές συμβάσεις παραμένει πέριξ του 20%, πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αλλά το θράσος της κυβέρνησης δεν έχει όρια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αυτοπαρουσιάζεται ως ο «γητευτής» του πληθωρισμού και της ακρίβειας.

Την εβδομάδα που η Eurostat αποδεικνύει πως η Ελλάδα είναι προτελευταία σε μέσο μισθό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ποσοστό του ελληνικού μέσου μισθού να έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει πανηγυρικά ότι θα συνεχιστεί η «Εθνική Συμφωνία».

Δηλαδή ως ανάχωμα στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό διαφημίζει μια πλήρως αποτυχημένη πολιτική καθώς όπως αποκάλυψε η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποσχόταν μειώσεις έως 44% και εξοικονόμηση 39 ευρώ, η πραγματική μείωση περιορίστηκε στο 0,4%! Αυτό είναι το καθημερινό βίωμα των καταναλωτών και είναι πια αποκαλυπτική η τεράστια απόσταση του κ. Μητσοτάκη από τα προβλήματα της κοινωνίας. Η κυβέρνηση οφείλει, τέλος, να απαντήσει: Γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν περνά στο ράφι στα βασικά τρόφιμα αλλά μόνο σε όσα προϊόντα προτείνει για μείωση η ίδια;» προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.