Πυρ ομαδόν από Ελλάδα – Ισραήλ – Κύπρο – Ε.Ε. εναντίον Τουρκίας στον ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιμέτωπος με μπαράζ ερωτήσεων για τις πολιτικές της Άγκυρας εμφανίστηκε ο Τούρκος υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Φεριντούν Σινιρλίογλου. Πυρ ομαδόν από Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρο και Ε.Ε. εναντίον του Σινιρλίογλου, ο οποίος έφτασε στο σημείο να… απαρνηθεί την τουρκική του υπηκοότητα προσπαθώντας να πείσει ότι είναι διεθνής πολίτης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Προσπαθώντας να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι είναι ένας διεθνής πολίτης, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κι ότι στόχος του είναι να εργαστεί για τη διεθνή νομιμότητα και την ειρήνη, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο – που η ίδια η χώρα του καταπατά συστηματικά – ο υποψήφιος της Τουρκίας για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Φεριντούν Σινιρλίογλου, έδωσε το στίγμα των προθέσεών του.

Πίσω από το πράο ύφος και το σεβάσμιο παρουσιαστικό, όσο κι αν το προσπάθησε δεν μπόρεσε να κρύψει, ούτε φυσικά να απαρνηθεί, τις τουρκικές επιδιώξεις εναντίον της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ούτε την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, ούτε να αποκηρύξει την τρομοκρατική δράση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ούτε και ευθυγραμμιστεί με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προέταξε η ΕΕ.

Μάλιστα, με περίσσιο θράσος έκανε ανοίκεια επίθεση στην Ελληνίδα Μόνιμη Εκπρόσωπο στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά, επιχειρώντας να ξεπλύνει τις αλυτρωτικές επιδιώξεις του ανυπόστατου δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας» καθώς και το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Επικαλέστηκε ως δικαιολογία το γεγονός ότι η Ελλάδα υποστήριξε πριν από 4 χρόνια την εκλογή του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη).

Δεν έδωσε καμία απάντηση, διαβάζοντας το σημείωμα που του είχαν ετοιμάσει!

Αναλυτικά η ερώτηση και η απάντηση που έδωσε:

Προεδρεύων: Δίνω τώρα τον λόγο στη διακεκριμένη εκπρόσωπο της Ελλάδας και θα ακολουθήσουν η Ινδονησία και το Ελ Σαλβαδόρ. Κυρία, έχετε τον λόγο.

Εκπρόσωπος της Ελλάδας: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Σινιρλίογλου, στη δήλωση του οράματός σας δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στην καλή πίστη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη διαμεσολάβηση και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η Ελλάδα συμμερίζεται πλήρως αυτές τις αρχές, τις οποίες κάθε Γενικός Γραμματέας οφείλει να ενσαρκώνει και να προασπίζεται χωρίς εξαίρεση. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα δράση σας εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς αυτή η δέσμευση θα μεταφραζόταν στην πράξη.

Ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας εκείνη την περίοδο, υπερασπιστήκατε θαλάσσιες διεκδικήσεις που είναι ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το λεγόμενο Μνημόνιο Κατανόησης του 2019 για τη θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Οι δύο αυτές χώρες δεν έχουν ούτε παρακείμενες ούτε αντικείμενες ακτές και, κατά συνέπεια, δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα.

Το μνημόνιο αγνοεί πλήρως πολυάριθμα ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, καθώς και το δικαίωμά τους να παράγουν θαλάσσιες ζώνες πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας — UNCLOS. Συνιστά κατάφωρη αναδιαμόρφωση της γεωγραφίας. Το μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και η πρόσφατη φερόμενη επικύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να του προσδώσει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα.

Το ερώτημά μου, επομένως, είναι το εξής: Πώς συμβιβάζετε τη διακηρυγμένη δέσμευσή σας στην καλή πίστη, στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με το γεγονός ότι υπερασπιστήκατε διεκδικήσεις που αγνοούν τη γεωγραφική πραγματικότητα και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προκαλώντας διαρκή ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο;

Σας ευχαριστώ.

Φεριντούν Σινιρλίογλου: Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Ελλάδας για αυτή τη σημαντική ερώτηση.

Θα ήθελα απλώς να της υπενθυμίσω ότι έχω προταθεί από τη χώρα μου, αλλά δεν βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της χώρας μου. Θα ήθελα επίσης να της υπενθυμίσω ότι σήμερα υπηρετώ ως Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΕ, του μεγαλύτερου περιφερειακού οργανισμού στον κόσμο.

Νομίζω ότι θα πρέπει να θυμάται πως επελέγην και εξελέγην σε αυτή τη θέση στο πλαίσιο κοινής υποψηφιότητας της Τουρκίας και της Ελλάδας και με την υποστήριξη της Ελλάδας κατά την εκλογή. Στην πραγματικότητα, συμμετείχαμε στην εκλογική διαδικασία ως ομάδα με έναν Έλληνα υποψήφιο, ο οποίος σήμερα συνεργάζεται μαζί μου στην ηγεσία του ΟΑΣΕ, ως διευθυντής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων — ODIHR.

Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζετε, από τη μακρά σταδιοδρομία μου, πώς συνεργάστηκα μαζί σας υπό την εθνική μου ιδιότητα, αλλά και πώς εργάστηκα ως διεθνής δημόσιος λειτουργός, με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Όπως όμως είπα, όλοι προερχόμαστε από κάποια χώρα και όλοι έχουμε εθνική ταυτότητα.

Έχω, βεβαίως, εθνική ταυτότητα. Έχω όμως επίσης αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορώ να είμαι ένας αμερόληπτος και ανεξάρτητος διεθνής δημόσιος λειτουργός. Μπορείτε, επομένως, να είστε βέβαιη γι’ αυτό.

Ευχαριστώ.

Η ερώτηση της μονίμου εκπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐας Μπαλτά:

Την ίδια πολιτική εφήρμοσε και στην ερώτηση του Ισραήλ, αποφεύγοντας να αποκηρύξει την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και βέβαια την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η ερώτηση του Ισραήλ και η απάντηση του Σινιρλίογλου:

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Σινιρλίογλου, τον Ιούνιο του 2018 υπηρετούσαμε και οι δύο εδώ ως μόνιμοι αντιπρόσωποι. Υπό την ιδιότητά σας ως μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας, καλέσατε αυτήν ακριβώς τη Συνέλευση να απορρίψει τροπολογία που καταδίκαζε τη Χαμάς και απαιτούσε να σταματήσει κάθε βίαιη δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς διέπραξε τη χειρότερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Δολοφόνησαν παιδιά μπροστά στους γονείς τους. Έκαψαν ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους. Πήραν ομήρους βρέφη και ηλικιωμένους και τους σκότωσαν σε υπόγειες σήραγγες.

Τώρα που είστε υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μπορείτε επιτέλους να καταδικάσετε απερίφραστα τη Χαμάς;

Φεριντούν Σινιρλίογλου:

Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Ισραήλ.

Διετέλεσα πρέσβης της χώρας μου στο Ισραήλ επί πέντε χρόνια. Γνωρίζω τη χώρα πολύ καλά. Στην ομιλία μου το 2018 τοποθετήθηκα για την κατάσταση ως εκπρόσωπος της χώρας που εκπροσωπούσα. Βεβαίως, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν στη διάθεσή τους πολλά μέσα και δεσμευόμαστε από το διεθνές δίκαιο και όλα τα διεθνή νομικά κείμενα.

Θα καθοδηγούμαι από το διεθνές δίκαιο. Καταδικάζω πλήρως και απερίφραστα την τρομοκρατία σε κάθε της μορφή. Η Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, εάν και όταν παραβιάζει οποιονδήποτε κανόνα και χαρακτηρίζεται ως τέτοια βάσει των κειμένων των διεθνών νομικών θεσμών, τότε, βεβαίως, θα πρέπει να λογοδοτεί και να φέρει την ευθύνη.

Ευχαριστώ.

Η ερώτηση του μονίμου εκπροσώπου του Ισραήλ:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Και στην Κύπρο, όμως, έπαθε αφωνία, αποφεύγοντας κυνικά να παραδεχθεί την τουρκική κατοχή στην μεγαλόνησο και βέβαια να αποκηρύξει τις θηριωδίες του Αττίλα στο νησί.

Αναλυτικά η ερώτηση της εκπροσώπου της Κύπρου και η απάντηση του Τούρκου:

Εκπρόσωπος της Κύπρου:*

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Σινιρλίογλου, θα ήθελα να θέσω τις ακόλουθες ερωτήσεις.

Πρώτον, στην επιστολή σας της 19ης Μαΐου 2022 προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ δηλώσατε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε παύσει να υφίσταται ως νομική οντότητα το 1963. Δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ, αναγνωρίζετε σήμερα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική της ακεραιότητα και την ιδιότητά της ως κράτους μέλους του ΟΗΕ;

Δεύτερον, τον Αύγουστο του 2023 Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν εναντίον ειρηνευτών του ΟΗΕ στην περιοχή της Πύλας, στη νεκρή ζώνη της Κύπρου, σε ένα περιστατικό που καταδικάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καταδικάζετε αυτές τις επιθέσεις και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε απειλές ή πράξεις βίας κατά ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και πρέπει να συνεπάγονται λογοδοσία;

Τρίτον, τον Ιούλιο του 2021 το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε ομόφωνα την ανακοίνωση για το περαιτέρω άνοιγμα των Βαρωσίων στην Κύπρο και ζήτησε την αναστροφή των ενεργειών που είχαν αναληφθεί από τον Οκτώβριο του 2020. Ως υποψήφιος Γενικός Γραμματέας, υιοθετείτε τη θέση του Συμβουλίου; Θα δεσμευόσασταν να αξιοποιήσετε το κύρος του αξιώματός σας για να ενθαρρύνετε την πλήρη εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας;

Τέταρτον, το 2024 η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένα βασανιστήρια στην Τουρκία. Συμμερίζεστε τις ανησυχίες της Επιτροπής και θα υποστηρίζατε ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αποτελεσματικές έρευνες για αυτές τις καταγγελίες;

Πέμπτον, μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου το 2025, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτήρισε παράνομες τις γενικές απαγορεύσεις δημόσιων διαδηλώσεων. Υιοθετείτε την εκτίμηση του Γραφείου; Ως Γενικός Γραμματέας, θα ήσασταν διατεθειμένος να καλέσετε δημοσίως όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ειρηνική συνάθροιση;

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Προεδρεύων:

Δίνω τώρα τον λόγο στον κ. Σινιρλίογλου.

Φεριντούν Σινιρλίογλου:

Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κύπρου για αυτή την ερώτηση.

Είναι αυτονόητο ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, από τον οποίο δεσμεύονται ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη του, θα καθοδηγεί το έργο μου εάν γίνω ο επόμενος Γενικός Γραμματέας, και όσον αφορά το Κυπριακό.

Βεβαίως, τις τελευταίες δεκαετίες διανύουμε μια περίοδο συνεχών παγκόσμιων γεωπολιτικών μεταβολών και θα ήταν μη ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι τέτοιες μεταβαλλόμενες συνθήκες δεν επηρεάζουν τις διεθνείς διαφορές.

Ωστόσο, ο Χάρτης του ΟΗΕ, τις αρχές του οποίου θα δεσμευθώ φυσικά να υπερασπίζομαι ως Γενικός Γραμματέας, εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα απόσπασμα από τον εκλιπόντα πρώην Γενικό Γραμματέα Νταγκ Χάμαρσκελντ. Επιτρέψτε μου να παραθέσω τις απόψεις του, όπως τις εξέφρασε σε συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο του 1961, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα εύγλωττες:

«Ίσως είναι αλήθεια ότι, με μια πολύ βαθιά ανθρώπινη έννοια, δεν υπάρχει ουδέτερος άνθρωπος, επειδή ο καθένας, εφόσον έχει κάποια αξία, πρέπει να έχει τις ιδέες και τα ιδανικά του. Εκείνο όμως που υποστηρίζω είναι ότι ακόμη και ένας άνθρωπος που με αυτή την έννοια δεν είναι ουδέτερος μπορεί κάλλιστα να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ουδέτερες ενέργειες, επειδή αυτό αποτελεί πράξη ακεραιότητας. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ουδέτερος άνθρωπος, αλλά υπάρχει, εφόσον διαθέτει κανείς ακεραιότητα, ουδέτερη δράση από τον κατάλληλο άνθρωπο».

Η ερώτηση της μονίμου εκπροσώπου της Κύπρου:

Στην ερώτηση του εκπροσώπου της ΕΕ ο Τούρκος υποψήφιος έπαθε αμνησία για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την χώρα του, εμφανίζοντας εαυτόν ως τον εκπρόσωπο μίας χώρας που έχει προσφέρει μόνο καλά στην ανθρωπότητα.

Αναλυτικά η ερώτηση του μονίμου εκπροσώπου της ΕΕ και η απάντηση του Σινιρλίογλου:

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Και σας ευχαριστώ, κύριε Senoglu, που παρουσιάσατε το όραμά σας.

Θα ήθελα να θέσω στον υποψήφιο δύο ερωτήσεις εκ μέρους της Ομάδας για τη Λογοδοσία, τη Συνοχή και τη Διαφάνεια (Accountability, Coherence and Transparency Group – εν συντομία: ομάδα ACT). Πρόκειται για μια περιφερειακή ομάδα που αποτελείται από 27 μικρές και μεσαίου μεγέθους χώρες, οι οποίες δεσμεύονται για έναν διαφανή και υπόλογο ΟΗΕ και επιδιώκουν τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Καταρχάς, η ομάδα ACT έχει εκπονήσει έναν Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας απέναντι σε γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή εγκλήματα πολέμου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προτρέπει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να δεσμευτούν ότι δεν θα καταψηφίζουν αξιόπιστα σχέδια ψηφισμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τον τερματισμό γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου, ενώ ενθαρρύνει όλα τα μέλη του Συμβουλίου να αναλαμβάνουν έγκαιρη και αποφασιστική δράση σε περιπτώσεις μαζικών θηριωδιών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας υποστηρίζεται από 130 κράτη-μέλη.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα όσον αφορά την προώθηση και την εφαρμογή αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας;

Δεύτερον, η διαδικασία επιλογής και διορισμού του Γενικού Γραμματέα αποτελεί, ουσιαστικά, μια κοινή διαδικασία μεταξύ του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης.

Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο τα δύο όργανα διαθέτουν συμπληρωματική εντολή.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της Γενικής Συνέλευσης στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας;

Σας ευχαριστώ.

Παρακαλώ.

Ως Γενικός Γραμματέας, θα δεσμεύομαι.

Θα δεσμεύομαι από το διεθνές δίκαιο και τα νομικά μέσα του διεθνούς δικαίου.

Φυσικά.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας που αναφέρατε —ο οποίος τυγχάνει ευρείας υποστήριξης μεταξύ των κρατών-μελών— παραπέμπει στα νομικά μέσα του διεθνούς δικαίου.

Ως Γενικός Γραμματέας, θα συνεργαστώ οπωσδήποτε με τους υποστηρικτές αυτού του σημαντικού εγγράφου. Θα εξετάζω περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται έλλειψη εφαρμογής των διεθνών νομικών υποχρεώσεων και θα επιδιώκω να συνεργάζομαι μαζί σας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, ώστε να διορθωθεί η έλλειψη εφαρμογής. Φυσικά, η Γενική Συνέλευση αποτελεί…

…τον εκπρόσωπο του οικουμενικού χαρακτήρα των Ηνωμένων Εθνών.

Και είναι ένα από τα σημαντικά όργανα αυτού του οργανισμού. Και θα πρέπει να διαδραματίζει έναν καλύτερο και ισχυρότερο ρόλο στην εκπλήρωση των εντολών που ο Χάρτης αναθέτει σε όλους εμάς.

Γνωρίζω, επίσης, ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται, ουσιαστικά, από τον ίδιο τον Χάρτη.

Και ως Γενικός Γραμματέας, θα είμαι ο θεματοφύλακας και ο εγγυητής της εφαρμογής του Χάρτη, από κοινού με τα κράτη-μέλη.

Θα φροντίσω ώστε να ακούγονται οι φωνές όλων των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους να βρίσκεται…

…στην υπηρεσία των μελών του Οργανισμού.

Σας ευχαριστώ.

Η ερώτηση του μόνιμου εκπροσώπου της ΕΕ:

Το κοστούμι της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έρχεται στενό στην Τουρκία, με τον Φεριντούν Σινιρλίογλου αμέσως μετά την ακρόαση να αποφεύγει να απαντήσει στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Κάποιος εκ των δημοσιογράφων, που παρακολούθησαν την τοποθέτησή του στον ΟΗΕ τον ρώτησε αμέσως μετά:

Ερώτηση: Μια ακόμη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ορισμένα κράτη μέλη, όπως είδαμε κατά τη διάρκεια του διαλόγου σας, ανησυχούν για πιθανή έλλειψη δέσμευσης στο διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα. Πώς θα συνεργαστείτε με αυτά τα μέλη του συμβουλίου εάν εκλεγείτε, παρακαλώ;

Απάντηση: Έχω ήδη απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση κατά τη διάρκεια του διαδραστικού διαλόγου. Θα είμαι ένας αμερόληπτος, ανεξάρτητος Γενικός Γραμματέας. Αυτό περιλαμβάνεται στον ορισμό της θέσης εργασίας. Δεν μπορώ να είμαι διαφορετικός από ό,τι ο ορισμός της θέσης εργασίας ορίζει τη θέση εργασίας. Δεν βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της χώρας μου. Βρίσκομαι εδώ ως ο υποψήφιος της χώρας μου. Επομένως, όπως εξήγησα, μπορούν να είναι σίγουροι ότι καθώς εκπληρώνω τα καθήκοντά μου ως διεθνής δημόσιος υπάλληλος, όπου αυτές οι χώρες είναι επίσης μέλη, θα εκπληρώσω και τα καθήκοντά μου ως Γενικός Γραμματέας εάν επιλεγώ με πλήρη διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία. Το μόνο που θα με καθοδηγήσει θα είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ. Αντίο.