Νέο επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ: Δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πλήγμα σε θαλάσσιες νάρκες

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Δύο ακόμη πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες επιχειρώντας να διασχίσουν την περιοχή μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών.

Όπως μετέδωσε το IRNA, το ένα πλοίο επλήγη ανατολικά των Στενών και το δεύτερο εντός της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Τα δύο δεξαμενόπλοια φέρεται να είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα ή οι εθνικότητες τους.

IRGC says two violating oil tankers trying to transit the Strait of Hormuz through an unauthorized route, are engulfed in intense flames after striking mines. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πόθεν Έσχες: Έως τις 31 Δεκεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων – Ποια εισοδήματα αφορά Follow: https://t.co/aZSJl7lqZD https://t.co/K1Fjzh8LRS — Press TV 🔻 (@PressTV) November 8, 2026

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κεσμ, η Σιρίκ, η Τζασκ και η Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις ανακοινώσεις για περιστατικά με θαλάσσιες νάρκες και πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι περισσότερες νάρκες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχουν ήδη απομακρυνθεί.

Το Ιράν επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής διόδου, από την οποία πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου, ενώ πολεμικά πλοία τους συνοδεύουν δεξαμενόπλοια κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.