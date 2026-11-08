Politico: Στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων πρέσβεων η Μαρίν Λεπέν – Τι σχεδιάζει για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τις προθέσεις της για το μέλλον της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που αναλάβει την προεδρία της χώρας, παρουσίασε η Μαρίν Λεπέν σε ομάδα οκτώ Ευρωπαίων πρέσβεων, κατά τη διάρκεια γεύματος που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Παρίσι.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτάσεις της για δραστικό περιορισμό των αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμών, η μεταναστευτική πολιτική, αλλά και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται τέσσερις αξιωματούχους με άμεση γνώση της συνάντησης, το γεύμα πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό νεοκλασικό Hôtel de Beauharnais, την κατοικία του Γερμανού πρέσβη στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η συνάντηση είχε ως βασικό αντικείμενο την ευρωπαϊκή ατζέντα της επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (National Rally), η οποία προηγείται με σημαντική διαφορά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

A group of European ambassadors posted in Paris questioned Marine Le Pen about her plans for France and the EU over a lunch on Wednesday, four officials with direct knowledge of the meeting told POLITICO.

https://t.co/N6v1BF4uIH — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 6, 2026

Οι προτάσεις της Λεπέν για ριζικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι θέσεις της Μαρίν Λεπέν για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακροδεξιά πολιτικός έχει δεσμευτεί ότι, εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει από τις Βρυξέλλες τον περιορισμό των ευρωπαϊκών θεσμών και την αναμόρφωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, προτείνει τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα είδος γραμματείας, χωρίς αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η εσωτερική ασφάλεια και η υγεία.

Παράλληλα, επιδιώκει να μειώσει δραστικά τη γαλλική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής περιορισμού των εξουσιών των ευρωπαϊκών οργάνων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρέσβεις οκτώ χωρών που συνορεύουν με τη μητροπολιτική Γαλλία: της Γερμανίας, της Ισπανίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ελβετίας, του Μονακό και της Ανδόρας.

Οι ίδιοι διπλωμάτες είχαν συναντηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με τον συντηρητικό υποψήφιο για τη γαλλική προεδρία Μπρουνό Ρεταγιό, ενώ σχεδιάζουν αντίστοιχες επαφές και με άλλους διεκδικητές της προεδρίας, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της γαλλικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

European ambassadors in Paris questioned Marine Le Pen about her EU agenda over lunch What happened?

Ambassadors from France’s neighbouring countries in Paris questioned Marine Le Pen on her plans for France and the EU over a lunch on Wednesday, according to four officials. Why it matters

Le Pen is comfortably leading the polls for the 2027 presidential election. Her EU pledges include downsizing EU institutions and drastically cutting France’s EU budget contribution. #Politics — The White Page (@thewhitepageEN) November 7, 2026

«Δεν ξέρω αν καθησυχάστηκαν ή αν ανησύχησαν»

Σχολιάζοντας τη συνάντηση, σύμβουλος της Μαρίν Λεπέν, ο οποίος τη συνόδευε στο γεύμα, δήλωσε στο Politico: «Δεν ξέρω αν τους καθησύχασε ή αν τους ανησύχησε».

Όπως πρόσθεσε, το βέβαιο είναι ότι οι πρέσβεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώσουν τις κυβερνήσεις των χωρών τους για τις προθέσεις και τις πολιτικές επιδιώξεις του Εθνικού Συναγερμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ερωτήσεις των διπλωματών επικεντρώθηκαν κυρίως στα σχέδια της Λεπέν για την αναμόρφωση της ΕΕ, αλλά και σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της αμερικανικής πολιτικής, μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η στάση απέναντι στον Τραμπ και οι μεταναστευτικές θέσεις

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το Εθνικό Μέτωπο, όπως ονομαζόταν παλαιότερα το κόμμα της Λεπέν, διατηρούσε στο παρελθόν θετική στάση απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται από αυτόν.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, υποστήριξε την Τετάρτη ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ δεν επηρεάζει τον πολιτικό σχηματισμό του, εκτιμώντας παράλληλα ότι η δημοτικότητα του Τραμπ έχει δεχθεί πλήγμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των οικονομικών συνεπειών του.

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τους Ευρωπαίους διπλωμάτες ήταν η μεταναστευτική πολιτική της Λεπέν. Η ίδια προωθεί μια αυστηρότερη προσέγγιση, με ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις γειτονικές χώρες της Γαλλίας.

Άλλωστε, έξι από τις οκτώ χώρες που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση συμμετέχουν στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν, με εξαίρεση την Ανδόρα και το Μονακό.

«Υπάρχει γενικό ενδιαφέρον για τη στάση που θα τηρήσει σε βασικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συνεργασίας με τη Γαλλία», ανέφερε στο Politico ένας από τους διπλωμάτες που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος της Λεπέν χαρακτήρισε τη συζήτηση ειλικρινή, σημειώνοντας ότι η πολιτικός είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις θέσεις της με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι συνήθως στις τηλεοπτικές εμφανίσεις της.

Οι επαφές με διπλωμάτες και επιχειρηματικούς παράγοντες

Η συνάντηση με τους οκτώ Ευρωπαίους πρέσβεις εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ηγεσίας του Εθνικού Συναγερμού να ενισχύσει τις διεθνείς επαφές της και να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο εκλογικής επικράτησης το 2027.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά είχαν συναντηθεί και με τον Αμερικανό πρέσβη στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ.

Παράλληλα, οι δύο πολιτικοί επιδιώκουν να αναπτύξουν σχέσεις με κορυφαία στελέχη του γαλλικού επιχειρηματικού κόσμου.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Λεπέν την Παρασκευή, η ίδια πρόκειται να συναντηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Παρίσι με τον πρέσβη της Ουκρανίας στη Γαλλία, Βαντίμ Ομελτσένκο.