Τραμπ: Προσφέρει στον επικεφαλής του UFC την θέση του εκπροσώπου Τύπου στον Λευκό Οίκο – «Σε παρακαλώ, πάρε την δουλειά»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το αφεντικό του Ultimate Fighting Championship (UFC), Ντάνα Γουάιτ να αναλάβει την θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου ασύγκριτος», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ντάνα, σε παρακαλώ πάρε την δουλειά!».

Το BBC ζήτησε σχόλιο από τον Λευκό Οίκο και την TKO Holdings, τη μητρική εταιρεία του UFC.

Η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου παραμένει κενή από τα μέσα Οκτωβρίου, όταν η Κέιτι Ζαχαρία αποχώρησε έπειτα από λίγες μόλις ημέρες στα καθήκοντά της.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, και μετά την χθεσινή ανακοίνωση ότι ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, θα προαχθεί σε προσωπάρχη, αντικαθιστώντας τη Σούζι Γουάιλς.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε το αφεντικό του UFC «έναν άγριο μαχητή και πολεμιστή» και ζήτησε από τον Γουάιτ να φέρει μαζί του στη δουλειά έναν αριθμό από κορυφαίους μαχητές του UFC.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην Παράφρονα Αριστερά», έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες έξι μαχητών.

Ποιος είναι ο Ντάνα Γουάιτ

Γνωστός για τον συγκρουσιακό του χαρακτήρα, ο Γουάιτ έχει συγκρουστεί κατά καιρούς σε συνεντεύξεις Τύπου με δημοσιογράφους που καλύπτουν το άθλημα.

Το 2020, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στοχοποιώντας ρεπόρτερ που είχαν αμφισβητήσει την απόφαση του UFC να διοργανώσει αγώνες στα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Το 2009, δημοσίευσε ένα παραληρηματικό βίντεο γεμάτο βρισιές και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς, απαντώντας σε ρεπορτάζ σχετικά με αλλαγές στους κανόνες διαπίστευσης για τα παρασκήνια των εκδηλώσεων του UFC.

Ο Γουάιτ είναι μακροχρόνιος σύμμαχος —και φίλος— του Τραμπ.

Ο Γουάιτ και οι επιχειρηματικοί του εταίροι εξαγόρασαν την τότε παραπαίουσα οργάνωση του UFC για 2 εκατομμύρια δολάρια το 2001.

Μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακέιν είχε χαρακτηρίσει τις μεικτές πολεμικές τέχνες ως «ανθρώπινη κοκορομαχία», προκαλώντας απαγορεύσεις σε 36 αμερικανικές πολιτείες.

«Κανένας χώρος εκδηλώσεων δεν ήθελε [το UFC]», δήλωσε ο Γουάιτ στο CBS, το 2025. «Δεν το πίστευαν. Δεν τους άρεσε και ανησυχούσαν για το είδος του κοινού, που θα εμφανιζόταν σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση».

Με τα παραδοσιακά στάδια να τους κλείνουν την πόρτα, ο Γουάιτ πιστώνει στον Τραμπ τη σωτηρία της οργάνωσης, καθώς φιλοξένησε δύο διοργανώσεις του UFC στο καζίνο Trump Taj Mahal στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, το 2001.

Αυτό το καλοκαίρι, το UFC διοργάνωσε αγώνα σε κλουβί στο γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Ο Γουάιτ υπήρξε ομιλητής στις προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο στα Εθνικά Συνέδρια των Ρεπουμπλικανών το 2016, το 2020 και το 2024.