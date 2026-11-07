Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις, το Ιράν και η Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Τούρκου προέδρου, με τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνομιλίας τους.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, σύμφωνα με το Anadolu, ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές θα εργαστούν για να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις διμερείς σχέσεις το επόμενο διάστημα.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε, επίσης, την ανάγκη να τερματιστούν οι εντάσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα μέσω της διπλωματίας, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Άγκυρας να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση της ειρήνης.

Σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι η εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των επαφών τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα.

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ευχαρίστησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο για την υποστήριξή του στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (OTS), σύμφωνα με το γραφείο του Τούρκου προέδρου.