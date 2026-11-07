Νέες μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία – Ένταση και χημικά στο Παρίσι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μαθητές, φοιτητές και μέλη συνδικάτων πραγματοποίησαν μαζικές διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία για τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην Πλατεία του Έθνους σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, ενώ τα «Κίτρινα Γιλέκα» οργάνωσαν ξεχωριστή, μη εγκεκριμένη συγκέντρωση στην Πλατεία Κονκόρντ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν πλέον τις κυβερνητικές διαβουλεύσεις της Δευτέρας για να καθορίσουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

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Διεθνή Νέα

διαδηλώσεις Γαλλία
Πηγή: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαθητές, φοιτητές και μέλη συνδικάτων κατέβηκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους στο Παρίσι, όπου σημειώθηκαν εντάσεις και συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης στην Πλατεία του Έθνους.
  • Αυτό είναι το τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο διαδηλώσεων στη Γαλλία, με τις φοιτητικές ενώσεις να κάνουν λόγο για 250.000 συμμετέχοντες πανεθνικά και το υπουργείο Εσωτερικών για 146.000.
  • Τα «Κίτρινα Γιλέκα» επέλεξαν ξεχωριστή συγκέντρωση απευθύνοντας κάλεσμα για «μαζική ανυπακοή», ενώ 70.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα για την αποτροπή επεισοδίων.

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Μαθητές, φοιτητές και μέλη συνδικάτων κατέβηκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους, στο Παρίσι, και διαδήλωσαν, σε μία προσπάθεια να διατηρηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση ενόψει των διαβουλεύσεων της ερχόμενης εβδομάδας.

Η διαδήλωση ήταν μαζική, ωστόσο, δεν έλειψαν οι εντάσεις στην Πλατεία του Έθνους, όπου καταγράφηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις της επιβολής της τάξης, που προχώρησαν σε ρίψεις χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων και επιχείρησαν να εκκενώσουν τον χώρο.

Ένα μέρος των διαδηλωτών συνέχιζε, ωστόσο, να τραγουδά και να χορεύει, ενώ άλλοι παρακολουθούν τις κινήσεις της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση, μια ομάδα περίπου 200 «βίαιων ατόμων» επιτέθηκε στις δυνάμεις της τάξης κατά τη διάρκεια της σύλληψης ενός άνδρα, ο οποίος είχε βάλει φωτιά σε κάδο απορριμμάτων στην πλατεία, προτού ανέβει τη λεωφόρο Voltaire, όπου πυρπολήθηκαν άλλοι δύο κάδοι. Οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να διαλύσουν τη συγκεκριμένη ομάδα.

Philippe Lopez, AFP

Φοιτητικές ενώσεις ανακοίνωσαν ότι 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 75.000 από αυτούς πήραν μέρος σε πορείες στο Παρίσι. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν τους 146.000 σε όλη τη χώρα.

Αυτό είναι το τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο διαδηλώσεων στη Γαλλία, με πανεθνικές απεργίες και συγκεντρώσεις, με αιχμή το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

AFP

 

Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα «Κίτρινα Γιλέκα» αρνήθηκαν να ενταχθούν στις διαδηλώσεις αυτές, σχεδιάζοντας αντ’ αυτού ξεχωριστή συγκέντρωση στο κέντρο του Παρισιού παρά την επίσημη απαγόρευση, και απευθύνοντας κάλεσμα για «μαζική ανυπακοή». Περίπου 100 διαδηλωτές από το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Κονκόρντ στο Παρίσι, ενώ ένας από τους ηγέτες του κινήματος συνελήφθη μπροστά από την Εθνοσυνέλευση, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Τα συνδικάτα αναμένουν τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Δευτέρας προτού αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους και το εάν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις σε πανεθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 70.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι να αποτραπούν επεισόδια, λεηλασίες και βανδαλισμοί, ανάλογα με εκείνα που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες διαδηλώσεις.

 

 

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