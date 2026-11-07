Νέες μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία – Ένταση και χημικά στο Παρίσι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μαθητές, φοιτητές και μέλη συνδικάτων κατέβηκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους, στο Παρίσι, και διαδήλωσαν, σε μία προσπάθεια να διατηρηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση ενόψει των διαβουλεύσεων της ερχόμενης εβδομάδας.

Η διαδήλωση ήταν μαζική, ωστόσο, δεν έλειψαν οι εντάσεις στην Πλατεία του Έθνους, όπου καταγράφηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις της επιβολής της τάξης, που προχώρησαν σε ρίψεις χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων και επιχείρησαν να εκκενώσουν τον χώρο.

Ένα μέρος των διαδηλωτών συνέχιζε, ωστόσο, να τραγουδά και να χορεύει, ενώ άλλοι παρακολουθούν τις κινήσεις της αστυνομίας.

Tensions place de la Nation à Paris, la police charge et fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à la fin de la manifestation du samedi 7 novembre. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Στενά Ορμούζ: Πρόσθετο κόστος 12 δισ. δολ. για το ευρωπαϊκό LNG και φόβοι για πολυετή κρίση στη ναυτιλία #7novembre https://t.co/IIKijxNvRa — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) November 7, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση, μια ομάδα περίπου 200 «βίαιων ατόμων» επιτέθηκε στις δυνάμεις της τάξης κατά τη διάρκεια της σύλληψης ενός άνδρα, ο οποίος είχε βάλει φωτιά σε κάδο απορριμμάτων στην πλατεία, προτού ανέβει τη λεωφόρο Voltaire, όπου πυρπολήθηκαν άλλοι δύο κάδοι. Οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να διαλύσουν τη συγκεκριμένη ομάδα.

Φοιτητικές ενώσεις ανακοίνωσαν ότι 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 75.000 από αυτούς πήραν μέρος σε πορείες στο Παρίσι. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν τους 146.000 σε όλη τη χώρα.

Police charge at Rioters in France… one guy DID NOT want to listen! https://t.co/o7kgoCvUoo — The Daily Discourse (@TheDDiscourse) November 7, 2026

Αυτό είναι το τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο διαδηλώσεων στη Γαλλία, με πανεθνικές απεργίες και συγκεντρώσεις, με αιχμή το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα «Κίτρινα Γιλέκα» αρνήθηκαν να ενταχθούν στις διαδηλώσεις αυτές, σχεδιάζοντας αντ’ αυτού ξεχωριστή συγκέντρωση στο κέντρο του Παρισιού παρά την επίσημη απαγόρευση, και απευθύνοντας κάλεσμα για «μαζική ανυπακοή». Περίπου 100 διαδηλωτές από το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Κονκόρντ στο Παρίσι, ενώ ένας από τους ηγέτες του κινήματος συνελήφθη μπροστά από την Εθνοσυνέλευση, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Paris is a hellscape! Mass arrests and tear gas for all the rioters! https://t.co/uIyPTa7lo1 — The Daily Discourse (@TheDDiscourse) November 7, 2026

Τα συνδικάτα αναμένουν τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Δευτέρας προτού αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους και το εάν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις σε πανεθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 70.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι να αποτραπούν επεισόδια, λεηλασίες και βανδαλισμοί, ανάλογα με εκείνα που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες διαδηλώσεις.