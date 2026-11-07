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Βίντεο: Έκλεψαν τις εντυπώσεις ανθρωποειδή ρομπότ που έπαιξαν… πινγκ πονγκ σε έκθεση στη Σαγκάη

Δύο ανθρωποειδή ρομπότ σε φυσικό μέγεθος έκλεψαν τις εντυπώσεις παίζοντας πινγκ πονγκ με ταχύτητα και ακρίβεια στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE) στη Σαγκάη. Η επίδειξη επιλέχθηκε ως μία από τις δέκα κορυφαίες τεχνολογίες αιχμής της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες στον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής όρασης και ρομποτικής. Το σύστημα καταφέρνει να προβλέψει την τροχιά της μπάλας και να αντιδράσει διατηρώντας την ισορροπία του σε μόλις 0,3 δευτερόλεπτα.

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Διεθνή Νέα

ρομπότ Σανγκάη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ανθρωποειδή ρομπότ σε φυσικό μέγεθος έκλεψαν τις εντυπώσεις στη Σαγκάη παίζοντας πινγκ πονγκ, με την επίδειξη να αναδεικνύεται ανάμεσα στις κορυφαίες τεχνολογίες αιχμής της διοργάνωσης.
  • Σε διάστημα μόλις 0,3 δευτερολέπτων, το ρομπότ καλείται να εντοπίσει την μπάλα, να προβλέψει την τροχιά της, να αντιδράσει με τη ρακέτα και να διατηρήσει την ισορροπία του σώματός του.
  • Η κάμερα του συστήματος όρασης ανανεώνει την εικόνα 200 φορές το δευτερόλεπτο, αναδεικνύοντας τις εντυπωσιακές εξελίξεις στον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής όρασης και ανθρωποειδούς ρομποτικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο ανθρωποειδή ρομπότ σε φυσικό μέγεθος έκλεψαν τις εντυπώσεις σε έκθεση στη Σαγκάη, καθώς έπαιξαν… πινγκ πονγκ με ταχύτητα και ακρίβεια.

Η επίδειξη των ρομπότ που παίζουν πινγκ πονγκ επιλέχθηκε ως μία από τις 10 κορυφαίες τεχνολογίες αιχμής της 9ης Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας (CIIE).

Στον εκθεσιακό χώρο τεχνολογικού εξοπλισμού της διοργάνωσης, τα δύο ανθρωποειδή ρομπότ βρέθηκαν αντιμέτωπα στις δύο πλευρές ενός τραπεζιού πινγκ πονγκ, στο περίπτερο της Hitch Open.

Τα ρομπότ αντάλλασσαν χτυπήματα, παρακολουθούσαν την πορεία της μπάλας και επέστρεφαν στη θέση τους με συνεχείς, συντονισμένες κινήσεις, επιδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, ένα ανθρωποειδές ρομπότ πλήρους μεγέθους πρέπει να ολοκληρώνει μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία μέσα σε περίπου 0,3 δευτερόλεπτα.

Σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα καλείται να εντοπίσει την μπάλα που πλησιάζει, να προβλέψει την τροχιά της, να αποφασίσει την κατάλληλη αντίδραση και να κινήσει τη ρακέτα του, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία ολόκληρου του σώματός του.

Η κάμερα του συστήματος όρασης ανανεώνει την εικόνα κάθε 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή 200 φορές το δευτερόλεπτο, αφήνοντας στο σύστημα λήψης αποφάσεων μόλις μερικές δεκάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αντιδράσει.

Η παρουσία των ρομπότ προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις στον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής όρασης και ανθρωποειδούς ρομποτικής.

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