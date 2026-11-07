Ουάσινγκτον: Συνελήφθη 26χρονος με όπλα μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο κοντά στον Λευκό Οίκο – «Άκουγε φωνές που του έλεγαν να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ»

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Ένας 26χρονος άνδρας από τη Βενεζουέλα, ο οποίος είχε όπλα στο όχημά του, και είπε στους αστυνομικούς ότι φωνές στο κεφάλι του τον παρότρυναν να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, συνελήφθη την Πέμπτη (5/11) κοντά στον Λευκό Οίκο, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πλησίασαν τον Ρόνι Γιορντρίξ Γκουανίπα Τσίρινος, καθώς θεώρησαν ύποπτο το αυτοκίνητό του, που ήταν σταθμευμένο στη λεωφόρο Constitution, δίπλα στον Λευκό Οίκο.

«Οι φωνές στο κεφάλι μου έλεγαν να σκοτώσω τον Τραμπ»

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση αστυνομικού της Μυστικής Υπηρεσίας που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο Τσίρινος κοιμόταν μέσα στο σταθμευμένο μπλε Ford F-150 και όταν ξύπνησε, ήρθε αντιμέτωπος με έναν αστυνομικό. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ο δράστης χρησιμοποίησε το Google Translate για να πει σε έναν αστυνομικό ότι είχε όπλα, τα οποία ήθελε να παραδώσει στην κυβέρνηση.

«Όταν αντιπαρατέθηκαν με τον ύποπτο, εκείνος δήλωσε ότι άκουγε φωνές στο κεφάλι του που του έλεγαν να πάει στην Ουάσινγκτον, D.C. και να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Όπλα και σφαίρες στο αυτοκίνητό του

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο και ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι είχε όπλα μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο 26χρονος είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ, το 2024.

Οι πράκτορες ανακάλυψαν ένα τουφέκι και δύο πιστόλια, καθώς και δεκάδες σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητο, ανέφερε το DHS.

Ο 26χρονος συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυάριθμες κατηγορίες σχετικές με οπλοκατοχή, καθώς και για παράνομη χρήση οχήματος και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (US Marshals Service).

Pierre Thomas has the latest on the man authorities say was armed when he was arrested near the White House. The Venezuelan national was found sitting in a stolen vehicle Thursday night with several firearms, according to court documents. https://t.co/tGSxakpWNF https://t.co/dNL8SMrIX4 — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 7, 2026

«Αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα προσωπικού της Μυστικής Υπηρεσίας που βασίζεται στην εκτενή εκπαίδευση και εμπειρία του για να αποκλιμακώσει μια ασταθή κατάσταση, η οποία αποτελούσε άμεση απειλή για τα προστατευόμενα πρόσωπά μας και άλλους Αμερικανούς», δήλωσε ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Σον Κάραν.

«Το περιστατικό αυτό αντικατοπτρίζει το περιβάλλον αυξημένης απειλής μέσα στο οποίο επιχειρούμε, καθώς και τον διαρκή αριθμό ένοπλων ατόμων που ελκύονται προς το συγκρότημα του Λευκού Οίκου».

Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία, ο Λευκός Οίκος έχει καταγράψει σημαντική αύξηση σε περιστατικά που σχετίζονται με ζητήματα ψυχικής υγείας. Ο Λευκός Οίκος και ο θεσμός της προεδρίας, αναφέρουν αξιωματούχοι, μπορούν να λειτουργήσουν ως συμβολικό σημείο εστίασης για ανθρώπους με τέτοιου είδους προβλήματα.

Τον Μάιο, αστυνομικοί της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα με προηγούμενο ιστορικό ψυχικής υγείας, αφού άνοιξε πυρ κοντά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στον Λευκό Οίκο.