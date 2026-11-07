«Δεν ήταν το καλύτερο συναίσθημα» – Όσα δήλωσε η κόρη του Σωτήρη Μουστάκα για την κατεδάφιση του σπιτιού στα Βριλήσσια

Για την κατεδάφιση του σπιτιού, όπου έζησε για περίπου 14χρόνια χρόνια ο αείμνηστος ηθοποιός, Σωτήρης Μουστάκας στα Βριλήσσια, μίλησε η κόρη του, Αλεξία.

Όπως είπε η ίδια, μιλώντας στο OPEN,«και εγώ το είδα αυτό. Μου στείλανε πολλοί το link από τη φωτογραφία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το σπίτι δεν ήταν ποτέ δικό μας, με ενοίκιο ήταν. Εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν πολύ μικρή, στο δημοτικό πήγαινα. Εντάξει μου φάνηκε λίγο περίεργο που είδα αυτό το σπίτι γιατί έχω να το δω από όταν ήμουν 14 ετών που φύγαμε. Είδα και κάτι τζάμια εκεί πέρα που μου θύμισαν την τραπεζαρία μας, εντάξει δεν ήταν και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά τι να κάνουμε ας κατεδαφίζονται τα σπίτια καλύτερα».

Φωτογραφία από τις εργασίες κατεδάφισης δημοσίευσε στο Facebook κάτοικος της περιοχής. Στο στιγμιότυπο φαίνονται εκσκαφείς να έχουν ήδη γκρεμίσει μεγάλο μέρος της κατοικίας, η οποία είχε συνδεθεί με την προσωπική ζωή του σπουδαίου Κύπριου κωμικού, που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το κοινό μέσα από το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Σημειώνεται ότι ο Σωτήρης Μουστάκας νοίκιαζε το συγκεκριμένο σπίτι για 14 χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης του, προτού μετακομίσει με την οικογένειά του στον Γέρακα.

Δείτε το βίντεο του OPEN: