LIVE UPDATE
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Δεν ήταν το καλύτερο συναίσθημα» – Όσα δήλωσε η κόρη του Σωτήρη Μουστάκα για την κατεδάφιση του σπιτιού στα Βριλήσσια

Η Αλεξία Μουστάκα μίλησε στο OPEN για την κατεδάφιση της οικίας στα Βριλήσσια, όπου έζησε τα παιδικά της χρόνια και διέμενε με ενοίκιο για περίπου 14 χρόνια ο αείμνηστος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Αφορμή για τη δήλωσή της στάθηκε φωτογραφία με εκσκαφείς που δημοσίευσε κάτοικος της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια ανέφερε ότι δεν ήταν το καλύτερο συναίσθημα να βλέπει την εικόνα, διευκρινίζοντας πως το ακίνητο δεν ανήκε ποτέ στην οικογένεια προτού μετακομίσουν στον Γέρακα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Σωτήρης Μουστάκας - Βριλήσσια, κατεδάφιση σπιτιού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την κατεδάφιση του σπιτιού στα Βριλήσσια, όπου έζησε για περίπου 14 χρόνια ο αείμνηστος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας, μίλησε η κόρη του, Αλεξία.
  • Μιλώντας στο OPEN, η ίδια ανέφερε ότι το σπίτι ήταν με ενοίκιο και εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια, δηλώνοντας: «δεν ήταν και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά τι να κάνουμε ας κατεδαφίζονται τα σπίτια καλύτερα».
  • Φωτογραφία από τις εργασίες κατεδάφισης δημοσίευσε κάτοικος της περιοχής, με εκσκαφείς να έχουν γκρεμίσει μεγάλο μέρος της κατοικίας όπου έμενε η οικογένεια προτού μετακομίσει στον Γέρακα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για την κατεδάφιση του σπιτιού, όπου έζησε για περίπου 14χρόνια χρόνια ο αείμνηστος ηθοποιός, Σωτήρης Μουστάκας στα Βριλήσσια, μίλησε η κόρη του, Αλεξία.

Βριλήσσια: Κατεδαφίζεται το σπίτι όπου έζησε ο Σωτήρης Μουστάκας

Όπως είπε η ίδια, μιλώντας στο OPEN,«και εγώ το είδα αυτό. Μου στείλανε πολλοί το link από τη φωτογραφία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το σπίτι δεν ήταν ποτέ δικό μας, με ενοίκιο ήταν. Εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν πολύ μικρή, στο δημοτικό πήγαινα. Εντάξει μου φάνηκε λίγο περίεργο που είδα αυτό το σπίτι γιατί έχω να το δω από όταν ήμουν 14 ετών που φύγαμε. Είδα και κάτι τζάμια εκεί πέρα που μου θύμισαν την τραπεζαρία μας, εντάξει δεν ήταν και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά τι να κάνουμε ας κατεδαφίζονται τα σπίτια καλύτερα».

Φωτογραφία από τις εργασίες κατεδάφισης δημοσίευσε στο Facebook κάτοικος της περιοχής. Στο στιγμιότυπο φαίνονται εκσκαφείς να έχουν ήδη γκρεμίσει μεγάλο μέρος της κατοικίας, η οποία είχε συνδεθεί με την προσωπική ζωή του σπουδαίου Κύπριου κωμικού, που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το κοινό μέσα από το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Σημειώνεται ότι ο Σωτήρης Μουστάκας νοίκιαζε το συγκεκριμένο σπίτι για 14 χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης του, προτού μετακομίσει με την οικογένειά του στον Γέρακα.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ