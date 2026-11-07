Macklemore: «Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κάτι ανάλογο σε 20 χρόνια» – 9 αμερικανικές αρένες αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν την περιοδεία του για την Παλαιστίνη

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Εμπόδια στην προσπάθειά του να μεταφέρει στις ΗΠΑ την περιοδεία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη καταγγέλλει ο Macklemore, αποκαλύπτοντας ότι εννέα μεγάλες αμερικανικές αρένες αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν τις συναυλίες του.

Ο 43χρονος ράπερ υποστηρίζει ότι οι χώροι απέσυραν τις προτάσεις συνεργασίας όταν πληροφορήθηκαν τον φιλανθρωπικό σκοπό των εμφανίσεων, τα έσοδα των οποίων προορίζονται για οργανώσεις που υποστηρίζουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram την Παρασκευή (6/11), ο Macklemore, κατά κόσμον Μπεν Χάγκερτι, αναφέρθηκε στην επιτυχία των τριών πρόσφατων συναυλιών του στο Δουβλίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο, οι οποίες ήταν sold out, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό.

Όπως σημείωσε, οι συγκεκριμένες εμφανίσεις αποτέλεσαν τρεις από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας, καθώς συνδύασαν τη μουσική με μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και αντίστασης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BEN (@macklemore)

Ο αρχικός σχεδιασμός του Macklemore ήταν να μεταφέρει την περιοδεία και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πραγματοποιώντας συναυλίες στις ΗΠΑ έως το τέλος του 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, εννέα μεγάλοι συναυλιακοί χώροι απέρριψαν το αίτημά του. Πρόκειται για τα Madison Square Garden, Prudential Center, Barclays Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center και Climate Pledge Arena.

Macklemore Claims 9 U.S. Venues Turned Down His Free Palestine Benefit Tour: ‘I’ve Never Experienced Anything Like This’ https://t.co/kBKFRLmk4n — People (@people) November 6, 2026

«Μόλις έμαθαν ότι επρόκειτο για φιλανθρωπικές συναυλίες για την Παλαιστίνη, οι ημερομηνίες έπαψαν ξαφνικά να είναι διαθέσιμες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στα περισσότερα από 20 χρόνια της περιοδεύουσας μουσικής του πορείας δεν είχε αντιμετωπίσει ανάλογη κατάσταση.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Madison Square Garden απάντησε στους ισχυρισμούς του καλλιτέχνη, υποστηρίζοντας ότι οι διαθέσιμες ημερομηνίες του χώρου είναι εξαιρετικά περιορισμένες και ότι ο Macklemore δεν αποτελεί καλλιτέχνη του μεγέθους που συνήθως φιλοξενεί η συγκεκριμένη αρένα.