Κυκλοφορία του αίματος: 7 τροφές που συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς και των αγγείων, σύμφωνα με ειδικό

Καθώς οι πιο κρύες ημέρες περιορίζουν τον χρόνο που περνάμε σε εξωτερικούς χώρους και την καθημερινή μας κίνηση, η φροντίδα της κυκλοφορίας του αίματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η τακτική σωματική δραστηριότητα, τα συχνά διαλείμματα από την καθιστική ζωή και μια ισορροπημένη διατροφή αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υγεία των αγγείων.

Μία ειδικός αποκαλύπτει ποιες τροφές αξίζει να εντάξετε στην διατροφή σας, καθώς περιέχουν συστατικά που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του κυκλοφορικού (ή καρδιαγγειακού) συστήματος.

Ποιες τροφές βοηθούν στην φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος

Η καλή κυκλοφορία του αίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Ωστόσο, η πολύωρη καθιστική ζωή και η περιορισμένη σωματική δραστηριότητα μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινή μας ευεξία, ενώ ενοχλήσεις όπως η δυσκαμψία και ο πόνος στα πόδια μπορεί να έχουν διαφορετικές αιτίες.

Εκτός από την τακτική κίνηση και τα συχνά διαλείμματα από την καθιστική στάση, σημαντικό ρόλο παίζει και η ισορροπημένη διατροφή. Αρκετές τροφές περιέχουν θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της σωστής ροής του αίματος. Το παντζάρι, τα λιπαρά ψάρια, οι ξηροί καρποί και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι μερικές από τις επιλογές που αξίζει να βρίσκονται συχνότερα στο τραπέζι μας.

Η Ester Silva, ειδικός στη διατροφή της εταιρείας Nature’s Best, προτείνει επτά τροφές που μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινή μας διατροφή.

Σύμφωνα με την Ester, η ηλικία και η παρατεταμένη καθιστική ζωή μπορεί να κάνουν ορισμένους ανθρώπους πιο επιρρεπείς σε ενοχλήσεις όπως ο πόνος, η δυσκαμψία και το αίσθημα δυσφορίας στα πόδια. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος, ωστόσο ενδέχεται να οφείλονται και σε άλλες αιτίες. Παθήσεις όπως η υπέρταση και ο διαβήτης απαιτούν εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση και κατάλληλη αντιμετώπιση.

Για την υποστήριξη της φυσιολογικής κυκλοφορίας του αίματος, η ειδικός προτείνει την κατανάλωση τροφών που περιέχουν νιτρικά άλατα, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά και θειούχες ενώσεις. Τα συγκεκριμένα συστατικά περιλαμβάνονται σε αρκετά τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης, τα οποία είναι συχνά οικονομικά και μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Παράλληλα, η διατροφή δεν αρκεί από μόνη της. Η συστηματική κίνηση αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την υγεία, χωρίς να είναι απαραίτητη η έντονη άσκηση. Ένας καθημερινός περίπατος, η τακτική αλλαγή στάσης και τα σύντομα διαλείμματα από το πολύωρο καθισιό είναι απλές συνήθειες που μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.

7 τροφές που υποστηρίζουν την ομαλή κυκλοφορία του αίματος

Παντζάρι

Βατόμουρα (Blackberries)

Λιπαρά ψάρια

Σκόρδο

Ξηροί καρποί

Ρόδι

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Παντζάρι

Το πατζάρι αποτελεί εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή σας, αν θέλετε να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος, καθώς είναι φυσικά πλούσιο σε νιτρικά άλατα. Ο οργανισμός μετατρέπει τα νιτρικά άλατα σε μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο βοηθά τα αγγεία να χαλαρώσουν και να διευρυνθούν, διευκολύνοντας τη ροή του αίματος. Επίσης, είναι ένα λαχανικό που μπορεί να καταναλωθεί ψητό, σε σαλάτες ή σε smoothies.

Βατόμουρα (Blackberries)

Τα βατόμουρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία προστατεύουν τα αγγεία από φθορές και υποστηρίζουν τη συνολική υγεία του κυκλοφορικού συστήματος. Αποτελούν ένα εύκολο φρούτο για να προσθέσετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο, είτε στο πρωινό πλιγούρι βρώμης, είτε στο γιαούρτι, είτε ως υγιεινό σνακ.

Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, είναι εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς και των αγγείων. Αυτά τα «καλά» λιπαρά ενισχύουν τη καρδιαγγειακή λειτουργία, ενώ έρευνες δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Για μια πιο οικονομική επιλογή, ο κονσερβοποιημένος σολομός, οι σαρδέλες ή το σκουμπρί αποτελούν μια πρακτική λύση.

Σκόρδο

Το σκόρδο είναι ακόμα ένα βασικό συστατικό της κουζίνας που προσφέρει σημαντικά οφέλη στο καρδιαγγειακό σύστημα. Περιέχει φυσικές θειούχες ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχηματίζουν αλλισίνη, όταν το σκόρδο συνθλίβεται ή ψιλοκόβεται. Οι ενώσεις αυτές έχουν μελετηθεί για τις ευεργετικές τους επιδράσεις στην πίεση του αίματος και την υγεία των αγγείων.

Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί, όπως τα καρύδια και τα αμύγδαλα, είναι καλή πηγή ακόρεστων λιπαρών, τα οποία υποστηρίζουν την καρδιά και τα αγγεία όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Τα καρύδια περιέχουν επίσης ένα φυτικό ωμέγα-3 λιπαρό οξύ που ονομάζεται ALA (άλφα-λινολενικό οξύ). Μια μικρή χούφτα ανάλατοι ξηροί καρποί είναι ένα εύκολο σνακ, ενώ ψιλοκομμένοι μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες, γιαούρτι ή βρώμη.

Ρόδι

Το ρόδι περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά γνωστά ως πολυφαινόλες, οι οποίες βοηθούν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων από το οξειδωτικό στρες και ενισχύουν την καρδιαγγειακή υγεία. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν επίσης ότι ο χυμός ροδιού μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πίεσης του αίματος, αν και απαιτείται επιπλέον έρευνα.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και η ροκά, αποτελούν άλλη μια πλούσια πηγή φυσικών νιτρικών αλάτων, τα οποία μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου για τη χαλάρωση των αγγείων και τη σωστή αιμάτωση. Το κατεψυγμένο σπανάκι είναι μια ιδιαίτερα οικονομική λύση για σούπες, μαγειρευτά και ζυμαρικά, ενώ η ρόκα ταιριάζει εξαιρετικά σε σαλάτες και σάντουιτς.