Ύπνος: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για το βραδινό γεύμα – Τι αποκαλύπτουν επιστημονικές μελέτες για τον μεταβολισμό

Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε, αλλά και πότε το τρώμε. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η ώρα του βραδινού γεύματος μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό, τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και την ποιότητα του ύπνου. Ποια ώρα προτείνουν οι ειδικοί και πόσο νωρίς είναι καλό να τρώμε πριν ξαπλώσουμε;

Βραδινό φαγητό: Ποια ώρα συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του μεταβολισμού και ποιοτικό ύπνο

Πολλοί άνθρωποι δίνουν μεγάλη προσοχή στο τι περιλαμβάνει το πιάτο τους το βράδυ, αλλά η ώρα του γεύματος συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα. Το βραδινό φαγητό πιέζεται ανάμεσα στις υποχρεώσεις της εργασίας, τη φροντίδα των παιδιών, τις κοινωνικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα. Ωστόσο, όλο και περισσότερες επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η σύσταση του γεύματος δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την υγεία.

Το πότε τρώτε είναι εξίσου σημαντικό και στην περίπτωση του βραδινού γεύματος, μελέτες δείχνουν ότι όσοι τρώνε νωρίς κάνουν τη σωστή επιλογή.

Γιατί έχει σημασία η ώρα που τρώμε το βράδυ

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει βιολογικά ρολόγια που ρυθμίζουν τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν είμαστε ο ίδιος άνθρωπος το πρωί με το βράδυ, όπως εξηγεί ο Frank Scheer, PhD, διευθυντής του προγράμματος ιατρικής χρονοβιολογίας (ο κλάδος της βιολογίας που μελετά τους φυσικούς βιολογικούς ρυθμούς και τους περιοδικούς κύκλους στους ζωντανούς οργανισμούς (όπως ο ύπνος, η θερμοκρασία του σώματος και η έκκριση ορμονών) στο νοσοκομείο Brigham and Women’s.

Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο ακριβώς γεύμα μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο σώμα σας ανάλογα με την ώρα που το καταναλώνετε. Η Dr. Daisy Duan, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, το έχει αποδείξει αυτό στην έρευνά της.

Σε μελέτη της ομάδας της, 20 υγιείς νεαροί ενήλικες κατανάλωσαν το ίδιο βραδινό σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: μία στις 18:00 και μία στις 22:00. Μετά το γεύμα, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα παρουσίασαν υψηλότερες αιχμές, ενώ η μεταβολική επεξεργασία του λίπους μειώθηκε σε σύγκριση με την κατανάλωση φαγητού πιο νωρίς.

Σύμφωνα με πρόσφατο πείραμα της Dr. Duan, το φαγητό αργά το βράδυ επιβαρύνει τον μεταβολισμό ακόμα κι αν μεσολαβήσει χρόνος χώνεψης πριν την κατάκλιση.

Ο ρόλος της μελατονίνης στον μεταβολισμό

Γιατί συμβαίνει αυτό; Η έρευνα του Dr. Scheer δείχνει ότι η μελατονίνη — η ορμόνη που εκκρίνει ο οργανισμός το βράδυ για να προετοιμαστεί για τον ύπνο — παίζει καθοριστικό ρόλο.

Τα αυξημένα επίπεδα μελατονίνης φαίνεται να παρεμβαίνουν στη φυσική ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες και διαρκέστερες αυξήσεις της γλυκόζης μετά το φαγητό.

Πώς το φαγητό αργά το βράδυ ενισχύει την αύξηση βάρους

Εργαστηριακές μελέτες του Dr. Scheer και των συνεργατών του έδειξαν επιπλέον ότι:

Όσοι τρώνε αργά το βραδινό τους νιώθουν περισσότερη πείνα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο μεταβολικός ρυθμός μειώνεται, οδηγώντας σε μικρότερη κατανάλωση θερμίδων.

Η κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ πυροδοτεί κυτταρικές αλλαγές στους ιστούς που ευνοούν τη συσσώρευση και αύξηση του σωματικού λίπους.

Πώς επηρεάζει την υγεία η ώρα του βραδινού γεύματος

Πολλές μελέτες σχετικά με τον χρονισμό των γευμάτων διεξάγονται σε αυστηρά ελεγχόμενα εργαστηριακά περιβάλλοντα για μικρά χρονικά διαστήματα, επομένως δεν μεταφέρονται πάντα αυτούσιες στις συνθήκες της καθημερινής ζωής.

Ωστόσο, με βάση τα ευρήματα των εργαστηρίων, είναι λογικό να «υποθέσουμε» ότι αν κάποιος τρώει συστηματικά αργά το βράδυ, ενδέχεται να διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, δήλωσε η Duan. Πλήθος μελετών έχει επισημάνει αυτή τη σύνδεση.

Από την άλλη πλευρά, άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η κατανομή των περισσότερων θερμίδων νωρίτερα μέσα στη μέρα μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους και τη βελτίωση των μεταβολικών δεικτών.

Επιπλέον, δεν είναι μόνο η μεταβολική υγεία που φαίνεται να συνδέεται με την ώρα των γευμάτων. Πρόσφατη έρευνα της Duan υποδηλώνει ότι τα άτομα που δεν τρώνε μετά τις 6 μ.μ. απολαμβάνουν περισσότερο ύπνο σε σύγκριση με όσους τσιμπολογούν ανεμπόδιστα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το φαγητό αργά το βράδυ ενδέχεται μάλιστα να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, σύμφωνα με μια αποκαλυπτική μελέτη του 2024. «Για τους περισσότερους ανθρώπους, το ιδανικό θα ήταν να περιορίσουν την ποσότητα τροφής που καταναλώνουν κατά τις βραδινές ώρες», σημειώνει ο Scheer.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για βραδινό γεύμα

Οι επιστήμονες δεν έχουν ορίσει μία και μοναδική «ιδανική» ώρα για το βραδινό γεύμα — αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι «η αποφυγή του φαγητού αργά το βράδυ είναι πιθανότατα το καλύτερο για τον μεταβολισμό σας», αναφέρει η Duan. Η ειδικός συνιστά να αφήνετε ένα περιθώριο τουλάχιστον δύο ωρών —και ιδανικά περισσότερο— ανάμεσα στο βραδινό γεύμα και την ώρα που ξαπλώνετε για ύπνο.

Ο στόχος να τρώτε βραδινό μεταξύ 5 μ.μ. και 7 μ.μ. είναι γενικά ένας καλός κανόνας, αναφέρει ο Collin Popp, PhD, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληθυσμιακής Υγείας της Ιατρικής Σχολής Grossman του NYU, ο οποίος έχει μελετήσει τον χρονισμό των γευμάτων.

Φυσικά, ορισμένες φορές η καθημερινότητα ανατρέπει το πρόγραμμα και σας αναγκάζει να φάτε πιο αργά. Μην άγχεστε υπερβολικά, ειδικά αν συμβαίνει περιστασιακά, τονίζει ο Popp. Απλώς προσπαθήστε να αποφεύγετε ένα «τεράστιο γεύμα που θα σας αφήσει υπερβολικά φουσκωμένους» λίγο πριν τον ύπνο.

Στην πραγματικότητα, μελέτες δείχνουν ότι το βραδινό δεν πρέπει να είναι το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας. «Καταναλώστε τις περισσότερες θερμίδες νωρίτερα μέσα στη μέρα, κοντά στην ώρα που ξυπνάτε ή το μεσημέρι», συνιστά ο Popp.

Πώς να τρώτε νωρίτερα το βράδυ

Πώς να προσαρμόσετε σταδιακά τις ώρες των γευμάτων σας

Εάν έχετε συνηθίσει να τρώτε αργά το βράδυ, είτε λόγω των καθημερινών σας υποχρεώσεων είτε επειδή η πείνα γίνεται πιο έντονη προς το τέλος της ημέρας, η αλλαγή αυτής της συνήθειας μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Με μερικές απλές προσαρμογές, ωστόσο, μπορείτε να μεταφέρετε σταδιακά το τελευταίο γεύμα σας σε νωρίτερη ώρα.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα θρεπτικό πρωινό: Η παράλειψη του πρωινού και τα πρόχειρα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη πείνα το βράδυ. Φροντίστε να τρώτε τακτικά, ώστε να καλύπτετε τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Επιλέξτε γεύματα που σας χορταίνουν: Εντάξτε στη διατροφή σας τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά. Ο συνδυασμός αυτών των θρεπτικών συστατικών συμβάλλει στον καλύτερο κορεσμό και μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για συχνό τσιμπολόγημα αργά το βράδυ.

Καθιερώστε μια σταθερή ώρα για το τελευταίο γεύμα: Ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε καλύτερα τη διατροφή σας και να αποφύγετε το συνεχές φαγητό μέχρι την ώρα του ύπνου. Επιλέξτε μια ώρα που ταιριάζει στις καθημερινές σας ανάγκες και μπορείτε να τηρείτε με συνέπεια.

Κάντε μικρές αλλαγές, χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς: Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ολόκληρο το πρόγραμμά σας από τη μία μέρα στην άλλη. Δοκιμάστε να ολοκληρώνετε το βραδινό σας 30 λεπτά νωρίτερα και, όταν αυτό γίνει πιο εύκολο, μετακινήστε το γεύμα σας ακόμη νωρίτερα.

Το σημαντικό είναι να προσαρμόσετε τις νέες συνήθειες στις δικές σας συνθήκες, χωρίς να αγνοείτε την πείνα σας ή να στερείτε από τον οργανισμό σας την απαραίτητη τροφή. Όπως επισημαίνει η Duan, η καλύτερη προσέγγιση είναι να ξεκινήσετε από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε σήμερα και να προχωρήσετε σταδιακά.