Ύπνος: Το λαχανικό που μελετάται για τα πιθανά οφέλη του στην υγεία του εγκεφάλου

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Η διατροφή μπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της υγείας μας, από την ποιότητα του ύπνου έως τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ένα λαχανικό με χαμηλή θερμιδική αξία και πλούσιο διατροφικό προφίλ, βρίσκονται στο επίκεντρο επιστημονικού ενδιαφέροντος για τα πιθανά οφέλη τους στη γνωστική λειτουργία, τη διάθεση και την ξεκούραση.

Το λαχανικό που βελτιώνει τον ύπνο και μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μελέτη

Ένα ταπεινό λαχανικό μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα και να θωρακίσετε τον εγκέφαλό σας απέναντι σε σοβαρές νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Πρόκειται για τα σπαράγγια, τα οποία διαθέτουν πολυάριθμες ευεργετικές ιδιότητες: είναι πλούσια σε μέταλλα και απαραίτητες βιταμίνες, ενώ αποτελούν μια χαμηλή σε θερμίδες προσθήκη σε κάθε γεύμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Daily Mail, αυξανόμενος όγκος ερευνών δείχνει ότι τα άτομα που λαμβάνουν συμπληρώματα σπαραγγιού απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ύπνου, μειωμένο άγχος και αυξημένη πνευματική εγρήγορση.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το λαχανικό αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην αναδόμηση των μυών και των ιστών κατά τη διάρκεια του ύπνου, καθώς και στην απομάκρυνση κυτταρικών αποβλήτων από τον εγκέφαλο – μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την πρόληψη της εμφάνισης άνοιας.

Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη

Μια πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Cambridge University Press εξέτασε 18 διαφορετικές μελέτες με τη συμμετοχή 503 ατόμων, διερευνώντας τις επιδράσεις των συμπληρωμάτων σπαραγγιού στην υγεία.

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης έδειξαν:

Γνωστική βελτίωση: Παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στον χρόνο αντίδρασης, στην ακρίβεια και στη μείωση της πνευματικής κόπωσης.

Ψυχική διάθεση και άγχος: Καταγράφηκε σημαντική μείωση στα επίπεδα άγχους και στα συμπτώματα κατάθλιψης.

Ποιότητα ύπνου: Υπήρξαν σταθερές βελτιώσεις τόσο στη διάρκεια όσο και στην ποιότητα του ύπνου, ενώ τα δεδομένα έδειξαν θετική επίδραση στα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες).

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι σε ασθενείς με ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI), «σημειώθηκαν βελτιώσεις σε δείκτες που αφορούν διαταραχές συμπεριφοράς συνδεδεμένες με την άνοια, όπως οι ψευδαισθήσεις και η διέγερση». Ωστόσο, η σοβαρότητα της άνοιας σε προχωρημένο στάδιο ενδέχεται να περιορίσει τα οφέλη από τη χρήση τέτοιων συμπληρωμάτων.

Συμπεράσματα των ειδικών

Η ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «τα συμπληρώματα με βάση τα σπαράγγια φαίνεται να προσφέρουν μέτρια οφέλη σε πολλαπλούς τομείς: στη γνωστική λειτουργία (χρόνος αντίδρασης, προσοχή και κόπωση), στη διάθεση (άγχος, κατάθλιψη και μειωμένη διέγερση), στη διαχείριση του στρες (μείωση κορτιζόλης), και ιδίως στη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου».