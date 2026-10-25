Ύπνος: Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; 5 συνήθειες που μπορεί να φταίνε

Ξυπνάτε μέσα στη νύχτα και δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε ξανά; Η αιτία δεν βρίσκεται πάντα στο άγχος ή στις υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας. Ορισμένες καθημερινές συνήθειες, όπως η κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ, τα βαριά γεύματα και οι έντονες δραστηριότητες το βράδυ, μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σας. Ειδικός εξηγεί ποιες συνήθειες αξίζει να επανεξετάσετε και ποιες απλές αλλαγές μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα.

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; 5 συνήθειες που μπορεί να φταίνε

Ένας κακός βραδινός ύπνος δεν οφείλεται πάντα σε αυτό που συμβαίνει μόλις ακουμπήσετε το κεφάλι σας στο μαξιλάρι. Ορισμένες από τις συνήθειες που δυσκολεύουν την ξεκούρασή σας ξεκινούν πολύ νωρίτερα. Ειδικός ύπνου εξηγεί ποιες συνήθειες μετά τις 6 το απόγευμα είναι πιθανότερο να διαταράξουν τον ύπνο σας.

Κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης

Βαριά ή πικάντικα γεύματα αργά το βράδυ

Κατανάλωση αλκοόλ πριν τον ύπνο

Απογευματινός ή βραδινός ύπνος στον καναπέ

Έντονες ή στρεσογόνες δραστηριότητες το βράδυ

Κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης

Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για βελτίωση ποιότητας ύπνου είναι να κόψετε την καφεΐνη μετά τις 6 μ.μ., ακόμη κι αν νιώθετε ότι δεν σας επηρεάζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν την επίδραση της καφεΐνης στον οργανισμό τους.

Για παράδειγμα, σε μια μελέτη, η κατανάλωση περίπου δύο έως τριών φλιτζανιών καφέ εντός έξι ωρών πριν από τον ύπνο μείωσε τον συνολικό χρόνο ύπνου κατά περισσότερο από μία ώρα, χωρίς οι συμμετέχοντες να το καταλάβουν.

«Οι συμμετέχοντες δεν αντιλήφθηκαν καν ότι συνέβη», αναφέρει η Dr. Liz Ross, κλινική ψυχολόγος και ιδρύτρια του Coping Resource Center. «Αυτή η λεπτομέρεια έχει σημασία, καθώς πολλοί συμπεραίνουν ότι η καφεΐνη δεν τους επηρεάζει βασιζόμενοι σε μια μη αστείρευτη αίσθηση».

Η Dr. Ross συνιστά να αντιμετωπίζετε το όριο των έξι ωρών πριν τον ύπνο ως πρακτικό κανόνα για τη διακόπτοντας την καφεΐνη, αντί να βασίζεστε στο πώς αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή.

Βαριά ή πικάντικα γεύματα αργά το βράδυ

Δεν μπορούν όλοι να δειπνούν πριν τις 6 μ.μ., αλλά όσο πιο αργά τρώτε, τόσο πιο σημαντικό είναι να προσέχετε το μέγεθος των μερίδων και τις τροφές που επιλέγετε. «Ένα πλούσιο ή πικάντικο γεύμα κοντά την ώρα του ύπνου αυξάνει τις πιθανότητες για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση όταν ξαπλώνετε και αναγκάζει το πεπτικό σύστημα να εργάζεται τις ώρες που το σώμα προσπαθεί να ρίξει τη θερμοκρασία του και να ξεκουραστεί», εξηγεί η Dr. Ross.

Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τον ύπνο σας

Ολοκληρώστε τα κύρια γεύματα 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο.

Αν πεινάτε πραγματικά αργότερα, προτιμήστε ένα μικρό σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη.

Αν κοιμάστε στις 9 μ.μ., στοχεύστε να τελειώσετε το δείπνο γύρω στις 6 μ.μ. Αν κοιμάστε αργότερα, διατηρήστε το χρονικό παράθυρο των 2–3 ωρών.

Κατανάλωση αλκοόλ πριν τον ύπνο

Πολλοί πίνουν ένα ποτό πριν την κατάκλιση επειδή το αλκοόλ λειτουργεί κατασταλτικά και μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκοιμηθούν. «Το πρόβλημα εμφανίζεται στο δεύτερο μισό της νύχτας. Καθώς το αλκοόλ μεταβολίζεται, ο ύπνος γίνεται διακεκομμένος και ελαφρύς, ο ύπνος REM διαταράσσεται, και ο κόσμος ξυπνάει στις 3 το πρωί με υπερένταση, ζέστη και δίψα», επισημαίνει η Dr. Ross. «Επιπλέον, χαλαρώνει τους αεραγωγούς, επιδεινώνοντας το ροχαλητό και την υπνική άπνοια».

Αν καταναλώνετε αλκοόλ, ολοκληρώστε το τελευταίο ποτό τουλάχιστον τρεις ώρες πριν ξαπλώσετε και διατηρήστε την ποσότητα μέτρια. Αν κοιμάστε στις 9 μ.μ., προτιμήστε ένα ποτό στο happy hour (γύρω στις 6 μ.μ.) αντί για ένα βραδινό ποτό λίγο πριν το κρεβάτι.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε συστηματικά το αλκοόλ ως βοήθημα ύπνου, είναι μια συνήθεια που αξίζει να αντιμετωπίσετε άμεσα, καθώς τείνει να επιδεινώνεται με τον χρόνο.

Απογευματινός ή βραδινός ύπνος στον καναπέ

Ο σύντομος ύπνος στον καναπέ μετά τη δουλειά είναι δελεαστικός, αλλά είναι καλύτερο να τον αποφύγετε. «Αυτός ο ύπνος των 20 λεπτών φαίνεται αθώος, αλλά αναλώνει την “πίεση ύπνου” που χτίζατε όλη την ημέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να την ανακτήσετε στις 11 το βράδυ», εξηγεί η Dr. Ross.

Αν νιώθετε εξάντληση στις 8:30 το βράδυ, χρησιμοποιήστε το ως πληροφορία: σηκωθείτε, ανάψτε ένα φως και εξετάστε το ενδεχόμενο να μεταφέρετε την πραγματική ώρα κατάκλισης νωρίτερα, αντί να χωρίζετε τον ύπνο σας ανάμεσα στον καναπέ και το κρεβάτι.

Έντονες ή στρεσογόνες δραστηριότητες το βράδυ

Το παράθυρο των 6 μ.μ. μπορεί να είναι νωρίς για να σταματήσετε κάθε δραστηριότητα, αλλά συνιστάται να αναβάλλετε οτιδήποτε είναι ιδιαίτερα στρεσογόνο, διεγερτικό ή εξαιρετικά ενδιαφέρον.

«Η χρόνια αϋπνία συνδέεται με μια κατάσταση υπερδιέγερσης του οργανισμού. Η νοητική εγρήγορση πριν από τον ύπνο, όταν το μυαλό παραμένει δραστήριο και δυσκολεύεται να ηρεμήσει, αποτελεί ισχυρότερη ένδειξη δυσκολίας στον ύπνο σε σχέση με τη σωματική ένταση», τονίζει η ειδικός. «Ο εγκέφαλος δεν διαθέτει διακόπτη on/off· λειτουργεί περισσότερο σαν ροοστάτης (dimmer)».

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