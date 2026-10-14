Ύπνος: Πόσες ώρες χρειάζεται να κοιμόμαστε για να μειώσουμε τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μελέτη

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε κάθε βράδυ και πώς συνδέεται η διάρκειά του με τον κίνδυνο άνοιας; Eπιστημονική ανάλυση εξέτασε τη σχέση της άνοιας με τον ύπνο, τη σωματική δραστηριότητα και την καθιστική ζωή. Τα ευρήματα ανέδειξαν τις 7 έως 8 ώρες νυχτερινού ύπνου ως τη διάρκεια που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ τόσο ο λιγότερος όσο και ο περισσότερος ύπνος συσχετίστηκαν με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης της νόσου.

Η έλλειψή ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 18% – Ο υπερβολικός ύπνος κατά 28%: Ποια είναι η ιδανική διάρκεια, σύμφωνα με ειδικούς

Η έλλειψη ποιοτικού ύπνου συνδέεται εδώ και καιρό με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Ωστόσο, μια επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, αποκαλύπτοντας την ιδανική διάρκεια νυχτερινού ύπνου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου άνοιας σε μεγαλύτερη ηλικία.

Τι έδειξε μελέτη

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 69 προηγούμενες μελέτες, ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο York του Καναδά πραγματοποίησε στατιστική ανάλυση για να εξετάσει τη σχέση της άνοιας με τρεις βασικούς παράγοντες:

Τη σωματική δραστηριότητα

Τον χρόνο καθιστικής ζωής

Τη διάρκεια του ύπνου

Καθώς πρόκειται για μεταβλητές που μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να ελέγξουμε, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι 7 έως 8 ώρες ύπνου κάθε νύχτα αποτελούν το ιδανικό χρονικό διάστημα για τη μείωση του κινδύνου άνοιας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης:

Λιγότερες από 7 ώρες ύπνου τη νύχτα συνδέθηκαν με αύξηση 18% στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Περισσότερες από 8 ώρες ύπνου τη νύχτα συσχετίστηκαν με αύξηση 28% στον κίνδυνο.

Τα αποτελέσματα αυτά ευθυγραμμίζονται με προγενέστερες έρευνες, επιβεβαιώνοντας ότι ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβής για την υγεία όσο και ο ελλιπής ύπνος. Επομένως, εάν αναζητάτε έναν στόχο για την καθημερινότητά σας, οι 7 με 8 ώρες είναι η καλύτερη επιλογή.

Καθιστική ζωή και έλλειψη άσκησης: Επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

Η παρατεταμένη καθιστική ζωή (πάνω από 8 ώρες την ημέρα)

Η έλλειψη σωματικής άσκησης (λιγότερο από 150 λεπτά την εβδομάδα)

συνδέονται επίσης με σημαντική αύξηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης άνοιας.

«Η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο λιγότερος χρόνος καθιστικής ζωής και ο κατάλληλος νυχτερινός ύπνος (7 έως 8 ώρες) σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας και αποτελούν τροποποιήσιμους παράγοντες για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της νόσου», αναφέρουν οι ερευνητές στη δημοσιευμένη μελέτη τους.

Συσχέτιση και όχι άμεση αιτιώδης σχέση

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η ανασκόπησή τους αποδεικνύει συσχετίσεις και όχι άμεση σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Η διαφορά μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος είναι συχνά δυσδιάκριτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν μελέτες που υποδεικνύουν ότι ο πολύς ύπνος ενδέχεται να αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα ότι η νόσος Αλτσχάιμερ έχει ήδη ξεκινήσει, και όχι απαραίτητα τον παράγοντα που την προκαλεί.

Πώς η γυμναστική, ο ύπνος και η αποφυγή της καθιστικής ζωής προστατεύουν από την άνοια

Σε συνδυασμό με τα ευρήματα για τη σωματική δραστηριότητα και τους πιθανούς κινδύνους της παρατεταμένης καθιστικής ζωής — οι οποίες έχουν επίσης συνδεθεί με επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου — η εικόνα γίνεται πιο ολοκληρωμένη. Ο επαρκής ύπνος, η τακτική άσκηση και ο περιορισμός του χρόνου που περνάμε καθισμένοι φαίνεται να αποτελούν σημαντικές συνήθειες για τη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας.

Αν και οι ερευνητές δεν διεξήγαγαν δικές τους κλινικές δοκιμές, επισημαίνουν τα πολλαπλά οφέλη της σωματικής άσκησης, της τακτικής κίνησης και του ποιοτικού ύπνου:

Διατήρηση της ενεργού ροής του αίματος στον εγκέφαλο

Απομάκρυνση των τοξικών αποβλήτων από τους νευρώνες

Προστασία άλλων ζωτικών οργάνων που συνδέονται με τον εγκέφαλο (όπως η καρδιά)

Η σημασία της πρόληψης στην καταπολέμηση της άνοιας

Καθώς δεν υπάρχει ακόμη οριστική θεραπεία και ο αριθμός των περιστατικών άνοιας αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, οι ειδικοί εστιάζουν έντονα σε τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν εξαρχής να περιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης νόσων όπως το Αλτσχάιμερ.

Υπολογίζεται ότι περίπου το 50% όλων των περιστατικών άνοιας θα μπορούσε να αποφευχθεί αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. «Συνδυαστικά, ένα προφίλ υγιεινών συνηθειών κίνησης μπορεί να προάγει αγγειακές, νευροτροφικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις, οι οποίες συνολικά υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου και ενδέχεται να καθυστερήσουν την έναρξη ή την εξέλιξη της άνοιας», σημειώνουν οι ερευνητές.

Τα ισχυρά στοιχεία της μελέτης

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο τεράστιος αριθμός των συμμετεχόντων, ο οποίος φτάνει συνολικά τα σχεδόν 4,5 εκατομμύρια άτομα.

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι τα δεδομένα καλύπτουν άτομα από την ηλικία των 35 ετών, ένα πολύ νεότερο σημείο εκκίνησης σε σύγκριση με πολλές άλλες μελέτες για την άνοια. Όλες οι ανασκοπούμενες μελέτες παρακολουθούσαν τους συμμετέχοντες ξεκινώντας από μια κατάσταση χωρίς συμπτώματα άνοιας και στη συνέχεια αξιολογούσαν την εμφάνιση της νόσου με την πάροδο του χρόνου.

Περιορισμοί και μελλοντικές έρευνες για την καθιστική ζωή

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί. Οι μελέτες που αναλύθηκαν διέφεραν σημαντικά ως προς τη συλλογή και τη διασταύρωση των δεδομένων, ενώ υπήρχαν περισσότερα στοιχεία για ορισμένες συμπεριφορές σε σχέση με άλλες. Για παράδειγμα, μόλις 3 από τις 69 μελέτες εξέτασαν συγκεκριμένα τις συνήθειες καθιστικής ζωής.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι η συλλογή περισσότερων δεδομένων σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ του κινδύνου άνοιας και των αυξημένων ωρών καθιστικής καθημερινότητας αποτελεί μια σημαντική κατεύθυνση για μελλοντικές μελέτες.

«Απαιτούνται μελλοντικές μελέτες σε ενήλικες μέσης ηλικίας με μακροχρόνια παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις συμπεριφορές κίνησης με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ σωματικής δραστηριότητας, καθιστικής συμπεριφοράς και ύπνου με τον κίνδυνο άνοιας», αναφέρουν οι ερευνητές.