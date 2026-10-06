Ύπνος: Γιατί δεν πρέπει να έχετε καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σας, σύμφωνα με ειδικούς

Η θέση ενός καθρέφτη στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να φαίνεται σαν μια καθαρά διακοσμητική επιλογή, όμως υπάρχουν ορισμένα σημεία που οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγονται. Ένας καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι μπορεί να αντανακλά το φως και τις κινήσεις μέσα στο δωμάτιο, ενώ σύμφωνα με το Φενγκ Σούι θεωρείται ότι επηρεάζει την ατμόσφαιρα του χώρου και την αίσθηση ηρεμίας.

Γιατί δεν πρέπει να έχετε καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σας

Όταν πρόκειται για τη διακόσμηση της κρεβατοκάμαρας, είναι εύκολο να παρασυρθείτε από μια ζεστή παλέτα χρωμάτων ή τις τελευταίες τάσεις στο design. Ωστόσο, η διακόσμηση απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά όσον αφορά το σημείο που θα τοποθετήσετε τον καθρέφτη σας.

Το να τοποθετείτε έναν καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σας είναι μια κακή επιλογή για πολλούς λόγους, σύμφωνα με ειδικούς. Όπως αποδεικνύεται, η συγκεκριμένη διαρρύθμιση μπορεί να διαταράξει σοβαρά την ποιότητα του ύπνου σας.

Από τους κανόνες του Φενγκ Σούι (Feng Shui) μέχρι τη διατήρηση της σωστής «υγιεινής του ύπνου», υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να βλέπετε την αντανάκλασή σας όσο κοιμάστε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της εταιρείας Me And My Glass, ένας καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι αποτελεί λανθασμένη διακοσμητική επιλογή, καθώς κάνει πιο έντονη την ακαταστασία του χώρου, ενώ παράλληλα διαταράσσει την ενέργεια του δωματίου. «Από διακοσμητική σκοπιά, ο καθρέφτης δεν θα έπρεπε να κοιτάζει το κρεβάτι σας», εξηγεί ο ιδρυτής της Me And My Glass, John Cutts.

«Αν είστε λίγο ακατάστατοι, ο καθρέφτης απλώς θα μεγεθύνει την εικόνα του άστρωτου κρεβατιού και όποιων άλλων αντικειμένων έχετε αφήσει εκεί», προσθέτει. Η αντανάκλαση ενός μεγάλου κρεβατιού μπορεί επίσης να κάνει το δωμάτιο να φαίνεται πιο μικρό και στριμωγμένο. «Η αντανάκλαση ενός διπλού κρεβατιού μπορεί να κάνει τον χώρο σας να δείχνει μικρότερος», σημειώνει ο John.

Αντίθετα, ο ίδιος συμβουλεύει: «Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο έναν καθρέφτη στο υπνοδωμάτιο και να κάνετε τον χώρο να δείχνει μεγαλύτερος, βεβαιωθείτε ότι ο καθρέφτης αντανακλά το φυσικό φως».

Διαταραχές ύπνου και η επίδραση του Φενγκ Σούι

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ενοχλητικών αντανακλάσεων που δυσκολεύουν τη διαδικασία του ύπνου ή σας ξυπνούν μόλις ανατείλει ο ήλιος. «Ένας καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι μπορεί να διαταράξει τον ύπνο ανακλώντας το φως και τις κινήσεις μέσα στο δωμάτιο, δημιουργώντας παράλληλα περισπασμούς. Επιπλέον, οι κανόνες του Φενγκ Σούι αναφέρουν ότι μπορεί να προκαλέσει ανήσυχα όνειρα και εφιάλτες», εξηγεί ο John.

Τονίζοντας ότι οι καθρέφτες μπορούν να αυξήσουν το άγχος την ώρα που προσπαθείτε να χαλαρώσετε, ο ειδικός καταλήγει: «Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Φενγκ Σούι, η ύπαρξη καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι διώχνει την ήρεμη και χαλαρωτική ενέργεια που είναι απαραίτητη για τον ύπνο, επιστρέφοντας τις ανησυχίες και το στρες πίσω στο δωμάτιο».