Ύπνος: 5 τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε καλύτερα, σύμφωνα με ειδικούς

Ένας καλός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από την ώρα που ξαπλώνετε στο κρεβάτι. Η διατροφή, η κατανάλωση καφεΐνης και οι συνήθειες πριν από την κατάκλιση μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ποιότητα της ξεκούρασης. Ειδικοί στη διατροφή ξεχωρίζουν πέντε τροφές που έχουν μελετηθεί για την πιθανή συμβολή τους σε έναν πιο ποιοτικό ύπνο.

Οι 5 καλύτερες τροφές για αδιάλειπτο ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

Η διατήρηση μιας σταθερής ώρας ύπνου δεν μοιάζει με μεγάλη επιτυχία αν βρίσκεστε εντελώς ξάγρυπνοι στις 3 το πρωί. Εάν αυτό το μοτίβο σας φαίνεται οικείο, ίσως έχετε σκεφτεί να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες πριν από τον ύπνο. Ερευνητές έχουν μελετήσει διάφορα καθημερινά τρόφιμα για να διαπιστώσουν εάν μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κοιμούνται περισσότερο ή να περνούν λιγότερο χρόνο ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ορισμένα πολύ υποσχόμενα ευρήματα.

Είτε ψάχνετε για ένα βραδινό σνακ είτε για μια προσθήκη στο δείπνο σας, υπάρχουν μερικές πρακτικές επιλογές που αξίζει να δοκιμάσετε. Εξειδικευμένοι διαιτολόγοι εξηγούν ποιες τροφές βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου και πώς να τις απολαύσετε, μαζί με απλές συνήθειες για να αναβαθμίσετε τη βραδινή σας ρουτίνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς 5 τροφές που μπορούν να προσφέρουν ποιοτικό ύπνο είναι οι εξής:

Ακτινίδιο

Καρύδια

Χυμός βύσσινου

Γάλα

Λιπαρά ψάρια

Ακτινίδιο

Η κατανάλωση ακτινιδίου πριν από τον ύπνο μπορεί να συμβάλει στη μείωση των νυχτερινών αφυπνίσεων. Η Erin Palinski-Wade, RD, CDCES, συνιστά το φρούτο με βάση μελέτες που εξετάζουν τις πιθανές ευεργετικές του επιδράσεις στον ύπνο. «Η καλύτερα μελετημένη και πρακτική μερίδα είναι δύο ακτινίδια περίπου μία ώρα πριν την κατάκλιση», αναφέρει.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι το ακτινίδιο βελτιώνει διάφορες παραμέτρους του ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής διάρκειας αλλά και της μείωσης του χρόνου που παραμένετε ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι το ακτινίδιο μπορεί να βοηθήσει τόσο στη διάρκεια όσο και στη μείωση των διακοπών του ύπνου. Οι ερευνητές εικάζουν ότι τα αντιοξειδωτικά του ακτινιδίου και άλλες ενώσεις που εμπλέκονται στη ρύθμιση του ύπνου παίζουν καθοριστικό ρόλο, αν και ο ακριβής μηχανισμός παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι ειδικοί προτείνουν την κατανάλωση δύο μέτριων ακτινιδίων περίπου μία ώρα πριν πάτε για ύπνο.

Καρύδια

Η προσθήκη καρυδιών στο βραδινό σας γεύμα μπορεί να σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε πιο εύκολα και να βελτιώσετε τη συνολική ποιότητα του ύπνου σας. Η Lauren Manaker, M.S., RDN, LD, συνιστά περίπου 40 γραμμάρια, την ποσότητα δηλαδή που δοκιμάστηκε σε πρόσφατες μελέτες.

Η τακτική κατανάλωση καρυδιών φαίνεται να βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και την ταχύτητα με την οποία αποκοιμάται κανείς. Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν επίσης θετικές αλλαγές σε δείκτες που σχετίζονται με τη μελατονίνη, τη βασική ορμόνη που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ικανότητα των καρυδιών να διευκολύνουν την ετοιμασία του οργανισμού για ύπνο, αν και δεν αποδεικνύουν ότι εμποδίζουν εντελώς τις νυχτερινές αφυπνίσεις.

Χυμός βύσσινου

Ο χυμός από βύσσινο (tart cherry) μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σε άτομα που αντιμετωπίζουν αϋπνία. Περιέχει φυσικά μελατονίνη, και οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο η κατανάλωσή του μεταφράζεται σε καλύτερη ξεκούραση, διαπιστώνοντας ότι μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του ύπνου και να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκοιμηθείτε.

Ωστόσο, επειδή οι μελέτες έχουν δοκιμάσει διαφορετικά προϊόντα, ποσότητες και ομάδες πληθυσμού, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιος ωφελείται περισσότερο ή ποια είναι η ιδανική δοσολογία.

Η Palinski-Wade προτείνει μια μικρή μερίδα χυμού ως εύκολη προσθήκη στη βραδινή σας ρουτίνα. Επιλέξτε μια ποσότητα που απολαμβάνετε άνετα, έχοντας κατά νου ότι τα οφέλη που παρατηρούνται στις μελέτες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

Γάλα

Ένα φλιτζάνι ζεστό γάλα αποτελεί έναν κλασικό και χαλαρωτικό τρόπο για να ηρεμήσετε το βράδυ, ενώ τα θρεπτικά του συστατικά ενισχύουν τον ποιοτικό ύπνο. Το γάλα περιέχει τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης. Η Luciana Soares, DCN, M.S., RDN, LDN, CDP, FAND, το συνιστά ως εξαιρετική επιλογή για τη βραδινή σας χαλάρωση.

Η έρευνα γύρω από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα υποδεικνύει ότι μπορούν να βελτιώσουν την υποκειμενική ποιότητα του ύπνου.

Πώς να το καταναλώσετε: Η Soares προτείνει την κατανάλωση περίπου 1 φλιτζανιού ζεστού γάλακτος το βράδυ, εφόσον το αντέχει το πεπτικό σας σύστημα. Πρόκειται για μια οικεία βραδινή συνήθεια που προσφέρει άνεση και χαλάρωση, αποτελώντας μια ιδανική βάση πριν την κατάκλιση.

Λιπαρά ψάρια

Η Soares συνιστά τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, ως μια εξαιρετική επιλογή για το δείπνο που παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη ρύθμιση του ύπνου. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχουν επηρεάζουν τα μονοπάτια παραγωγής της μελατονίνης, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο να εξετάσουν αν η αύξησή τους βελτιώνει την ξεκούραση.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του ύπνου (sleep efficiency), δηλαδή το ποσοστό του χρόνου που παραμένετε πραγματικά κοιμισμένοι ενώ βρίσκεστε στο κρεβάτι.

Προτάσεις για ένα υγιεινό δείπνο: Η Soares προτείνει μια μερίδα 85 έως 140 γραμμαρίων λιπαρού ψαριού ως μέρος του βραδινού σας γεύματος, 2 έως 3 φορές την εβδομάδα. Δοκιμάστε να ψήσετε σολομό στον φούρνο με λαχανικά και ρύζι, ή προσθέστε τον σε ένα θρεπτικό μπολ με δημητριακά ολικής αλέσεως για ένα εύκολο και υγιεινό δείπνο.

Επιπλέον στρατηγικές για καλύτερο και πιο ξεκούραστο ύπνο

Οι διατροφικές σας επιλογές πριν από τον ύπνο είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά του. Η ώρα που πίνετε τον απογευματινό σας καφέ, ο φωτισμός στο δωμάτιο και το ασταθές ωράριο ύπνου μπορούν επίσης να διαταράξουν την ξεκούρασή σας. Η βελτίωση αυτών των συνηθειών είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης αν θέλετε να κοιμάστε πιο βαθιά και ήσυχα.