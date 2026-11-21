Η ποιότητα του ύπνου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις ώρες που κοιμάστε ή τις συνθήκες που επικρατούν στο υπνοδωμάτιό σας. Εξίσου σημαντική μπορεί να είναι και η διατροφή σας. Υπάρχουν τρόφιμα πλούσια σε πολύτιμα συστατικά, όπως το μαγνήσιο, η τρυπτοφάνη και η μελατονίνη, τα οποία συμβάλλουν σε λειτουργίες που συνδέονται με τη ρύθμιση του ύπνου. Ειδικοί στη διατροφή προτείνουν επτά τροφές που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο, με στόχο να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι.

7 τροφές που αξίζει να προσθέσετε στη διατροφή σας εάν θέλετε να κοιμηθείτε καλά

Παρότι ο ύπνος καταλαμβάνει περίπου το ένα τρίτο της ζωής μας, δεν είναι πάντα εύκολο να εξασφαλίσουμε την ξεκούραση που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Η καθιέρωση μιας σταθερής ώρας ύπνου και η δημιουργία ενός ήσυχου, σκοτεινού περιβάλλοντος στην κρεβατοκάμαρα αποτελούν βασικά βήματα για καλύτερη ποιότητα ύπνου. Υπάρχει, όμως, ακόμη ένας παράγοντας που αξίζει να προσέξετε: οι διατροφικές σας επιλογές.

Ορισμένα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά που συμμετέχουν σε λειτουργίες του οργανισμού οι οποίες σχετίζονται με τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Μάλιστα, έρευνες έχουν εξετάσει κατά πόσο συγκεκριμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο. Με τη βοήθεια ειδικών διαιτολόγων, συγκεντρώνουμε επτά επιλογές που αξίζει να προσθέσετε στη λίστα των αγορών σας.

Ακτινίδια

Βύσσινα (Tart Cherries)

Καρύδια

Γιαούρτι

Κολοκυθόσποροι (Πασατέμπος)

Ανανάς

Μπανάνες

Ακτινίδια

Αυτό το μικρό φρούτο έχει προσελκύσει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας που μελετά τον ύπνο. «Το ακτινίδιο είναι ένα από τα αγαπημένα μου σνακ πριν τον ύπνο, καθώς υποστηρίζεται από υποσχόμενες μελέτες», αναφέρει η Melanie Marcus, RD, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και διευθύντρια διατροφής στη Dole Food Company. Η ίδια αναφέρεται σε μια μικρή αλλά ευρέως αναφερόμενη μελέτη, όπου οι συμμετέχοντες κατανάλωναν δύο ακτινίδια μία ώρα πριν την κατάκλιση για τέσσερις εβδομάδες. Έως το τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες ανέφεραν βελτίωση τόσο στη διάρκεια όσο και στην αποτελεσματικότητα του ύπνου τους.

Το ακτινίδιο περιέχει φυσικά σεροτονίνη, αν και οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη αν αυτή ευθύνεται εξ ολοκλήρου για αυτά τα ευρήματα. Ακόμη όμως κι αν τα οφέλη στον ύπνο δεν φανούν αμέσως, το ακτινίδιο παραμένει μια εξαιρετική επιλογή: «Δύο πράσινα ακτινίδια προσφέρουν περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών και περισσότερα από 100 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C», σημειώνει η Marcus. «Κόψτε δύο ακτινίδια σε φέτες περίπου μία ώρα πριν τον ύπνο και συνοδεύστε τα με στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι».

Βύσσινα (Tart Cherries)

Όποιος έχει παλέψει με την αϋπνία, πιθανότατα γνωρίζει μερικά πράγματα για τα βύσσινα ή τον χυμό βύσσινου. «Το βύσσινο περιέχει φυσικά μελατονίνη, μια ορμόνη που βοηθά στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης, καθώς και αντιοξειδωτικές ενώσεις που ονομάζονται πολυφαινόλες», εξηγεί η Marcus. «Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι ο χυμός βύσσινου μπορεί να βελτιώσει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου, αν και τα αποτελέσματα είναι μεικτά».

Οι ίδιες πολυφαινόλες ενδέχεται επίσης να βοηθούν στην αποκατάσταση μετά τη γυμναστική, σημειώνει η Marcus, γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει έμμεσα να κοιμηθείτε πιο άνετα, ανακουφίζοντας από το μυϊκό πιάσιμο. «Δοκιμάστε 120 έως 240 ml φυσικού χυμού βύσσινου χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περίπου μία με δύο ώρες πριν τον ύπνο», προσθέτει η Marcus.

Καρύδια

Τα καρύδια είναι κυρίως γνωστά για τα ευεργετικά για την καρδιά λιπαρά τους, αλλά, όπως και τα βύσσινα, είναι γεμάτα από φυτικές ενώσεις που σχετίζονται με τον ύπνο. «Τα καρύδια περιέχουν μελατονίνη και άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία του εγκεφάλου και του καρδιαγγειακού συστήματος», δηλώνει η Jaclyn Fleisher, RDN, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και ιδρύτρια της JBF Nutrition. «Επιπλέον, παρέχουν μαγνήσιο, το οποίο συμβάλλει στη χαλάρωση του οργανισμού».

Η Fleisher συνιστά να κρατάτε τα πράγματα απλά πριν το βραδινό ύπνο: Καταναλώστε δύο με τρία καρύδια μόνα τους ή ψιλοκόψτε τα και προσθέστε τα σε ένα μπολ με βρώμη ή ελληνικό γιαούρτι, όπως ακριβώς θα κάνατε με το ακτινίδιο. Λίγη κανέλα ή μερικά φρέσκα μούρα μπορούν να μετατρέψουν τον συνδυασμό σε ένα γευστικό επιδόρπιο.

Γιαούρτι

Φυσικά και το γιαούρτι ανήκει στη λίστα, καθώς και οι δύο διαιτολόγοι συνιστούν τον συνδυασμό του με άλλες τροφές φιλικές προς τον ύπνο. «Το σώμα μπορεί να προσλάβει τρυπτοφάνη από τροφές όπως το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι», εξηγεί η Fleisher. «Η τρυπτοφάνη είναι ευεργετική καθώς πρόκειται για ένα απαραίτητο αμινοξύ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την παραγωγή σεροτονίνης, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε μελατονίνη». Επειδή η τρυπτοφάνη ανταγωνίζεται άλλα αμινοξέα, η Fleisher σημειώνει ότι η επίδρασή της μέσω της διατροφής είναι ήπια. Ωστόσο, σε συνδυασμό με φρούτα πλούσια σε μελατονίνη, μπορεί να υποστηρίξει τον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης του σώματος.

Το ελληνικό γιαούρτι περιέχει επίσης ασβέστιο, το οποίο, όπως αναφέρει η Fleisher, βοηθά τον εγκέφαλο να χρησιμοποιήσει την τρυπτοφάνη για την παραγωγή μελατονίνης. Ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας είναι να καταναλώσετε περίπου ¾ του φλιτζανιού ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι 1-2 ώρες πριν τον ύπνο, συνδυάζοντάς το με βύσσινο, ακτινίδιο, καρύδια ή οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο από αυτή τη λίστα. «Είναι ελαφρύ και εύπεπτο, οπότε δεν θα βαρύνει το στομάχι σας αμέσως πριν κοιμηθείτε».

Κολοκυθόσποροι (Πασατέμπος)

Οι κολοκυθόσποροι αποτελούν εξαιρετική πηγή μαγνησίου — μόλις 30 γραμμάρια προσφέρουν περίπου 150 χιλιοστόγραμμα. «Το μαγνήσιο είναι ένα μεταλλικό στοιχείο που βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και ηρεμεί το νευρικό σύστημα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της κορτιζόλης», εξηγεί η Fleisher. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ύπνο, καθώς ένα πιο ήρεμο νευρικό σύστημα και χαμηλότερα επίπεδα στρες διευκολύνουν την επίτευξη και τη διατήρηση του ύπνου». Καταναλώστε τους ως σνακ όπως τα καρύδια, προσέχοντας απλώς το μέγεθος της μερίδας.

Ανανάς

Ο ανανάς είναι άλλο ένα φρούτο που μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των επιπέδων μελατονίνης στον οργανισμό. «Αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό μεταφράζεται άμεσα σε καλύτερο ύπνο, ο ανανάς είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C», σημειώνει η Marcus. «Απολαύστε ένα φλιτζάνι φρέσκο ανανά περίπου μία με δύο ώρες πριν τον ύπνο, συνδυάζοντάς τον με τυρί cottage για επιπλέον πρωτεΐνη».

Μπορείτε επίσης να πιείτε χυμό ανανά, αν αυτό είναι ευκολότερο από το να βγάλετε το ξύλο κοπής και το μαχαίρι σας. Σε μια μικρή μελέτη, τα επίπεδα μελατονίνης στο αίμα σχεδόν τριπλασιάστηκαν δύο ώρες μετά την κατανάλωση χυμού ανανά από τους συμμετέχοντες.

Μπανάνες

Οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν μπανάνες μετά από μια έντονη προπόνηση ή τις προσθέτουν στο πρωινό τους, αλλά υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για να κρατήσετε μία για αργότερα μέσα στη μέρα.

«Οι μπανάνες είναι ένα βολικό και οικονομικό σνακ για πριν τον ύπνο με υποσχόμενα οφέλη», αναφέρει η Marcus. «Μια μέτρια μπανάνα παρέχει περίπου 420 χιλιοστόγραμμα καλίου και 32 χιλιοστόγραμμα μαγνησίου, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μπανάνας αυξάνει τα επίπεδα μελατονίνης στο σώμα». Αν πλησιάζει η ώρα του ύπνου, φάτε μια μπανάνα ως έχει ή κόψτε την σε φέτες μέσα σε ένα παρφέ με γιαούρτι και καρύδια.