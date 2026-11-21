Xάρη σε γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το… μπλόκο που προσπάθησε να της στήσει η Καλαμάτα στη Νίκαια. Η Ένωση, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, πήρε τη νίκη με 1-0, νίκη που αποδεικνύεται «πύρρειος» καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό ο Κέρβιν Αριάγκα.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς από το πρώτο ως το τελευταίο σφύριγμα του Μιχάλη Ματσούκα κατάφεραν να ελέγξουν το ματς. Το γκολ του Κοϊτά στο 55’, με τον ίδιο να έχει και δοκάρι νωρίτερα, ήταν το λιγότερο που άξιζε η πρωταθλήτρια, απέναντι στην ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που έδειξε μόνο αμυντικές αρετές – επιθετικά ήταν αναιμική.

Η Ένωση κέρδισε αρκετές στημένες μπάλες στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να δημιουργήσει ιδιαίτερες φάσεις. Αντίθετα, από κλέψιμο του Βιτάλις στο 19’, έφτιαξε την πρώτη καλή στιγμή. Ο Μάνταλος τροφοδότησε με τη μία τον Βάργκα αλλά το διαγώνιο πλασέ του Ούγγρου πέρασε εκτός εστίας. Οι «κιτρινόμαυροι» επένδυσαν στη δεξιά πλευρά, φτάνοντας μια ανάσα από το γκολ στο 35’.

Ο Κοϊτά «χόρεψε» τους αντιπάλους του, μπήκε στην περιοχή και σούταρε με το δεξί, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γκέλιου και να απομακρύνεται. Οι Μεσσήνιοι αμύνθηκαν αποτελεσματικά στο πρώτο μέρος, αλλά επιθετικά είχαν μόνο ένα… αναιμικό σουτ του Καλουτσικίδη που μπλόκαρε άνετα ο επανακάμψας Στρακόσια, στο 22ο λεπτό. Παρόμοιο μοτίβο και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Η Καλαμάτα, σε μια από τις ελάχιστες καλές στιγμές, έβγαλε αντεπίθεση στο 53’, με τον Μπολιβάρ να κάνει τη σέντρα, τον Καρεάσο να κάνει κεφαλιά-πάσα προς τον Ροντρίγκες – ήταν λίγο πιο δυνατή απ’ όσο έπρεπε. Και στην επόμενη φάση, ήρθε το 0-1. Ο Βάργκα έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, Ρότα και Μάνταλος συνεργάστηκαν κι ο Κοϊτά από πλάγια θέση, έχοντας και τη βοήθεια της τύχης, δηλαδή το πόδι του Πινέιρο, νίκησε τον Γκέλιο για το 0-1.

Έξι λεπτά μετά, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Αριάγκα, ο οποίος έφυγε πάνω σε φορείο, έχοντας πέσει άσχημα πάνω στον δεξιό του ώμο. Μάλιστα, ο μέσος από την Ονδούρα μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Ο χρόνος κυλούσε, με τους δυο προπονητές να κάνουν τις αλλαγές τους, χωρίς όμως να δημιουργούνται κλασικές ευκαιρίες.

Η είσοδος του Κουτέσα και το γεγονός πως οι Μεσσήνιοι ανέβηκαν ψηλά προκειμένου να ψάξουν την ισοφάριση, έφερε τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά στο 85’, ο Κουτέσα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βάργκα στο τρίτο και ο Κουτέσα στο πέμπτο – με τον Γκέλιο να κάνει δυο απίθανες επεμβάσεις – δεν μπόρεσαν να «σφραγίσουν» τη νίκη για την ΑΕΚ. Που, πάντως, την πήρε παρά την αποβολή του Νίκολιτς στο 89’, καθώς άργησε να μπει ο Γκατσίνοβιτς αντί του Γιόβιτς.

Η Ένωση έφτασε τον δεύτερο Ολυμπιακό στους 23 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από τον Παναθηναϊκό, και θα πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στο Κόμο (24/11, 22:00) για το παιχνίδι του UEFA Champions League. Για τη «Μαύρη Θύελλα» αυτό ήταν το τέταρτο σερί ματς πρωταθλήματος (0-2-2) δίχως «τρίποντο», με αποτέλεσμα να μείνει στην 8η θέση με 12 βαθμούς.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

Κίτρινες: Γιόβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά, Μπολιβάρ (84’ Μπονέτο), Σίγκουρντσον (68’ Μορέιρα), Αλόνσο, Καρεάσο (65’ Κουρμινόφσκι), Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμζα, Ροντρίγκες.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Αριάγκα (63’ Μάγερ), Μάνταλος (77’ Κουτέσα), Βιτάλις, Γιόβιτς (85’ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.