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Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος μπάσκετ καθώς νίκησε τον Άρη με 99-77 και παραμένει μόνος πρώτος και αήττητος στον βαθμολογικό πίνακα.

Οι «ασπρόμαυροι» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νικ Καλάθη (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και εξαιρετικούς τους Ταϊρί (19 πόντοι) και Φόστερ (18 πόντοι) έκαναν το 8 στα 8 και συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα, βάζοντας παράλληλα τέλος στο σερί του Άρη.

Νίκες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 15 πόντους επιβλήθηκε με 85-72 του Αμαρουσίου και παραμένει στη δεύτερη θέση.

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, που πέρασε με 87-84 στην παράταση από την έδρα του Ηρακλή με τον Τζόσεφ να έχει 25 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Νέα νίκη για το Περιστέρι, που επιβλήθηκε με 87-83 της Δόξας στη Λευκάδα. Τέλος, ο Κολοσσός έκανε επίδειξη δύναμης στη Ρόδο κόντρα στον Προμηθέα επικρατώντας με 100-64.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Κυριακή (22/11) με τις αναμετρήσεις Μύκονος – Βίκος (13:00) και Καρδίτσα – Ολυμπιακός (15:00)

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής