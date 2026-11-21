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Ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Δυτικής Αττικής της ΝΔ, Βαγγέλης Λιάκος, με δήλωσή του έκανε γνωστό ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση στην Εισαγγελία, καθώς και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για όσα χαρακτηρίζει εξακολουθητική προσβολή της τιμής και της υπόληψής του. Παράλληλα, προσφεύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Ο κ. Λιάκος κάνει λόγο για συνεχή ψεύδη, χυδαιολογίες και «ευφάνταστα σενάρια» με, κατά την εκτίμησή του, προεκλογική στόχευση, τα οποία, όπως σημειώνει, συνιστούν συστηματική προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Τονίζει ότι η ελευθερία του Τύπου και η κριτική είναι αδιαπραγμάτευτες, αλλά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές όταν μετατρέπονται σε συκοφαντίες.

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Ως εδώ.

Τη Δευτέρα καταθέτω στην Εισαγγελία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για την εξακολουθητική προσβολή της τιμής και της υπόληψής μου, ως πολίτη και ως πολιτικού.

Παράλληλα, προσφεύγω στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, που είναι αρμόδια για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

Τα συνεχή ψεύδη, οι χυδαιολογίες και τα ευφάνταστα σενάρια, που αναπαράγονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με εμφανή κατά την εκτίμησή μου προεκλογική στόχευση, συνιστούν μια συστηματική προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου.

Η ελευθερία του Τύπου και η δυνατότητα άσκησης κριτικής είναι αδιαπραγμάτευτες.

Όταν, όμως, μετατρέπονται σε συκοφαντίες, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Η προστασία της τιμής, της υπόληψης και της αξιοπρέπειάς μου είναι αδιαπραγμάτευτες.

Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ