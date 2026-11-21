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Ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής, συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κάνναβης.

Ο 65χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού. Συνελήφθη σήμερα Σάββατο στο «Ελ. Βενιζέλος», ενώ ερχόταν από τη Βαρκελώνη, αλλά τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.

Στη διάρκεια της έρευνας στην κατοχή του βρέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Σύμφωνα με την αστυνομία σκοπό είχε την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας, όπως και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 65χρονος ημεδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.