Στη σχέση που είχε με τους γονείς του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα του, η οποία του είχε μεγάλη αδυναμία, αλλά και στον πατέρα του, με τον οποίο δεν διατηρούσε ουσιαστική επαφή κατά την εφηβεία του, αναφέρθηκε ο Σταμάτης Φασουλής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»

«Η μητέρα μου με στήριξε πολύ στην απόφασή μου να γίνω ηθοποιός. Μου είχε μεγάλη αδυναμία. Ήταν άρρωστο αυτό που είχε μαζί μου. Ήμουν δίπλα της, καθόμουν και άκουσε φρενάρισμα από τον δρόμο, πήδηξε από το παράθυρο για να δει αν ήμουν εγώ. Με τον πατέρα μου οι σχέσεις μας δεν υπήρχαν σχεδόν…Κατάλαβα τι κίνδυνο έβλεπε σε εμένα, και τι κομμάτια του εαυτού του, και έκανε ότι δεν υπάρχουν. Μέχρι την εφηβεία μου ήμασταν πολύ καλά, με αγκάλιαζε. Μετά την εφηβεία έπεσε μια απόσταση και μια αποχή σχέσεων. Ήταν σαν να μη με έβλεπε, και αυτό με πείραζε πάρα πολύ. Μόλις όμως βγήκα στο θέατρο, ο πατέρας μου έγινε μεγάλος μου θαυμαστής και ήταν κάθε βράδυ στο θέατρο» εξομολογήθηκε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός.

«Eίμαι ακόμα πεινασμένος»

Όσο για το αν νιώθει χορτασμένος από το κομμάτι του έρωτα, ο Σταμάτης Φασουλής είπε: «Χορτασμένος σημαίνει τελείωσα. Οπότε όχι, δεν είμαι χορτασμένος, είμαι ακόμα πεινασμένος».

«Ο άνθρωπος που μου λείπει πιο πολύ είναι η μητέρα μου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, που ταλαιπωρούνταν, ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Δεν ήξερα πώς να την αντιμετωπίσω. Είχε άνοια και αλτσχάιμερ, χωρίς να της λείπει το χιούμορ…Το να φύγω από τη ζωή δεν με πειράζει, αυτό που με πειράζει είναι το να αρχίσω να χάνω το μυαλό μου ή τις δυνάμεις του σώματός μου» κατέληξε.