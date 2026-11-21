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Στην εκ νέου σφράγιση του νυχτερινού κέντρου NOX, στην Ιερά Οδό, όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, ενώ φέρεται να μην πληρούσε όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.

Διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρεθεί η σφραγίδα από την είσοδο

Το κατάστημα είχε ήδη σφραγιστεί, ωστόσο, κατά τη διάρκεια ελέγχου την Παρασκευή (20/11), οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι η σφραγίδα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδό του είχε αφαιρεθεί.

Μετά τη διαπίστωση αυτή, οι δημοτικές αρχές κινητοποιήθηκαν εκ νέου και προχώρησαν σε νέα σφράγιση του χώρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε μικτό κλιμάκιο με στελέχη του Δήμου Αθηναίων, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα επιτραπεί η επαναλειτουργία του νυχτερινού κέντρου.