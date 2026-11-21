Στην περιοχή της Αθήνας εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει ο οδηγός και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της καταδίωξης στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με ανώτερη αστυνομική πηγή που επικαλείται η ΕΡΤ, παρότι συνεχίζονται οι έρευνες σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου, το σενάριο της μετάβασής τους στην πρωτεύουσα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ το όχημα διαφυγής δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η αστυνομική έρευνα μετά την κινηματογραφική καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα πριν από δύο ημέρες αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής ομάδας.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις Ρομά με το μαύρο SUV φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε τηλεφωνικές απάτες, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, 150.000 ευρώ σε μετρητά και 350.000 ευρώ σε τιμαλφή. Οι φερόμενοι δράστες αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά προσποιούμενοι είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με ευφάνταστα σενάρια, και είχαν ως στόχο κυρίως ηλικιωμένους.

Μάλιστα, λίγο πριν από την καταδίωξη από τον μοτοσυκλετιστή της Τροχαίας, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από ηλικιωμένη 400 λίρες και 50.000 ευρώ.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον 30χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος καταζητείται μαζί με τους δύο συνεργούς του, ενώ το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, η οποία προσήλθε σε αστυνομική υπηρεσία για να δηλώσει την κλοπή του. Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή της. Η 24χρονη μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα και τη Δευτέρα πρόκειται να οδηγηθεί στα δικαστήρια για να απολογηθεί.

Ο 30χρονος και η 24χρονη κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων, της επικίνδυνης οδήγησης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένα μαύρο SUV δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού και ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα μπήκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και παραβίασε την μπάρα. Στη συνέχεια ο αστυνομικός πυροβόλησε. Βρέθηκαν επτά κάλυκες και χτυπήθηκαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου, όμως τίποτα δεν σταμάτησε τον οδηγό.