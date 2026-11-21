Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026 σε εκκλησία στο κέντρο της Αθήνας, όταν, ένας 58χρονος ιεροψάλτης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λίγο πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στην ιστοσελίδα ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, το περιστατικό συνέβη εντελώς ξαφνικά, την ώρα που ο 58χρονος μετέφερε κούτες από το γραφείο του Ιερέα του Ναού. Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κατά την πτώση.

Αμέσως έσπευσαν στο πλευρό του ο επίτροπος και ο ιερέας του ναού για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε και ασθενοφόρο.