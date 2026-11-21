Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έως τις αρχές Ιανουαρίου, προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Η επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων προκαλεί έντονη ανησυχία στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να πιεστεί να αποδεχθεί σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει σε Ευρωπαίους και Ουκρανούς συνομιλητές τους την επιθυμία της Ουάσινγκτον να υπάρξει συμφωνία πριν από την αλλαγή της σύνθεσης του Κογκρέσου.

Η πίεση εντείνεται μετά την πρόσφατη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, κατά την οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ρώσος ομόλογός του κατέστησε σαφές ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για ειρήνη.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η βιασύνη της αμερικανικής πλευράς ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ της Ρωσίας, η οποία δεν εμφανίζεται πρόθυμη να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις στο ίδιο χρονοδιάγραμμα.

Η Ουάσινγκτον βιάζεται, αλλά ο Πούτιν δεν δείχνει την ίδια διάθεση

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, επανέλαβαν αυτόν τον μήνα τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι, έπειτα από οκτάμηνη διακοπή που είχε προκληθεί από τον πόλεμο με το Ιράν.

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησαν σειρά επαφών με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Μόσχα, το Δουβλίνο και το Βερολίνο, μεταφέροντας την επιθυμία του Λευκού Οίκου για ταχεία πρόοδο.

«Οι Αμερικανοί ασκούν ισχυρή πίεση και υπάρχει ανησυχία ότι θα χρειαστούν πολύ μεγάλες παραχωρήσεις από την Ουκρανία για να πλησιάσουμε σε μια συμφωνία», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στους Financial Times, μετά από συνάντηση με τους Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Ένας δεύτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος περιέγραψε ακόμη πιο χαρακτηριστικά την κατάσταση: «Οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται».

Η διαφορά αυτή στους επιδιωκόμενους χρόνους προκαλεί ανησυχία για το κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία χωρίς η ουκρανική πλευρά να αποδεχθεί όρους που μέχρι σήμερα απορρίπτει.

Ο φόβος του Κιέβου για συμφωνία με τους όρους της Μόσχας

Η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις πριν από τον Ιανουάριο έχει ενισχύσει τους φόβους στο Κίεβο ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με πιέσεις για μια συμφωνία ευνοϊκή προς τη Ρωσία.

«Ο Τραμπ συμπαθεί τον Πούτιν και θέλει να τελειώσει όλο αυτό μέχρι τον Ιανουάριο», δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος στους Financial Times.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερους όρους εάν η συμφωνία ολοκληρωνόταν πριν από την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, να επιδιώξουν ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και να προωθήσουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές τους αρμοδιότητες για να εξετάσουν την εξωτερική πολιτική του Τραμπ, καθώς και τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξακολουθήσει να διαθέτει ευρείες εξουσίες για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να περιορίσει την πολιτική του ευχέρεια.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα των Financial Times για σχόλιο.

Οι απαιτήσεις Πούτιν για το Ντονμπάς και το ΝΑΤΟ

Παρά την αμερικανική αισιοδοξία, η Ρωσία εξακολουθεί να προβάλλει απαιτήσεις που η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχθούν.

Μετά την τριμερή σύνοδο της Πέμπτης (19/11) στη Σεντζέν της Κίνας, με τη συμμετοχή του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Πούτιν κάλεσε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους να αποδεχθούν «συμβιβασμούς» και τις «πραγματικότητες» που έχουν διαμορφωθεί.

Στις βασικές ρωσικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται η παραχώρηση εδαφών στη Μόσχα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντονμπάς, η απαγόρευση μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η επιβολή περιορισμών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ρωσία επιδιώκει επίσης ευρύτερες αλλαγές στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, απαιτώντας από το ΝΑΤΟ να περιορίσει την ανάπτυξη στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων στην ανατολική του πτέρυγα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μέχρι στιγμής ζητήσει από την Ουκρανία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Μόσχα συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με τόσο εκτεταμένες απαιτήσεις καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Starshield και Patriot: Οι κινήσεις που ανησυχούν την Ουκρανία

Στο Κίεβο επικρατεί ανησυχία και για τις πρόσφατες αποφάσεις που επηρεάζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ερμηνεύουν τους περιορισμούς ταχύτητας που επιβλήθηκαν πρόσφατα στο Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Starlink της SpaceX, καθώς και τις καθυστερήσεις στην παράδοση πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, ως ενδείξεις αμερικανικής πίεσης.

Κατά την εκτίμησή τους, οι κινήσεις αυτές αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας και ενισχύουν την πίεση για αποδοχή παραχωρήσεων.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ «σαφή επιλογή» που διευκολύνει τη Μόσχα να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Πρόκειται για εκτίμηση της ουκρανικής πλευράς και όχι για επιβεβαιωμένη παραδοχή των προθέσεων της Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σκέψεις του Κρεμλίνου ανέφεραν στους Financial Times ότι η Ρωσία σκοπεύει να αξιοποιήσει την προγραμματισμένη εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση.

Η στρατηγική αυτή καθιστά ακόμη λιγότερο πιθανή την αποδοχή μιας γρήγορης συμφωνίας από τη Μόσχα, εκτός εάν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της υποχωρήσουν στις ρωσικές απαιτήσεις.

Το G20 στο Μαϊάμι και ο ρόλος των Ευρωπαίων

Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τη σύνοδο της G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, για νέες επαφές σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, Αμερικανοί εκπρόσωποι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συζητήσει το ουκρανικό ζήτημα με Ευρωπαίους ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου.

Ωστόσο, υψηλόβαθμος Γάλλος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία στο πλαίσιο της G20, καθώς το Κίεβο δεν έχει προσκληθεί.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Πούτιν στη σύνοδο, χωρίς ο Ρώσος πρόεδρος να έχει ανακοινώσει εάν θα παραστεί.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να αποκτήσουν επίσημο ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

Η ευρωπαϊκή θέση προβλέπει πρώτα την επίτευξη εκεχειρίας και στη συνέχεια τη συζήτηση για το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξεταστούν παράλληλα τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας, θεωρώντας ότι αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία μιας συνολικής συμφωνίας.

Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ: Η αντίφαση μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να λάβει η Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η Ρωσία εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει ένα σύστημα δυτικών εγγυήσεων προς το Κίεβο, το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε την Πέμπτη στο Βερολίνο ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε μια τέτοια προοπτική, εφόσον εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε τους Ρώσους να αισθάνονται άνετα με αυτή την ιδέα, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασίζεται στο Άρθρο 5», ανέφερε.

Ωστόσο, οι δημόσιες τοποθετήσεις της Μόσχας δείχνουν διαφορετική εικόνα.

Την Παρασκευή (20/11), ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος συμμετείχε στον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, απέρριψε ακόμη και την ιδέα μιας έμμεσης σύνδεσης της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ.

«Ακόμη και μια μορφή οιονεί ένταξης του Κιέβου στο ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη επιλογή για εμάς», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ο Ριαμπκόφ επέμεινε ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί ως αδιαπραγμάτευτη η ρωσική απαίτηση να μην ενταχθεί ποτέ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, προτού ξεκινήσει ουσιαστική συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ απέφυγε την Παρασκευή να δεσμευτεί δημόσια για το περιεχόμενο των εγγυήσεων προς το Κίεβο.

Ερωτηθείς εάν είχε συζητήσει το ζήτημα με τον Πούτιν, απάντησε ότι και οι δύο πλευρές προβαίνουν σε δημόσιες τοποθετήσεις στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής αντιπαράθεσης.

Η απόσταση μεταξύ των αμερικανικών εκτιμήσεων και των ρωσικών δηλώσεων αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι διαπραγματεύσεις.

Παρά την επιθυμία του Τραμπ να επιτύχει μια συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η επίλυση των εδαφικών διαφορών, η μελλοντική θέση της Ουκρανίας απέναντι στο ΝΑΤΟ και η διαμόρφωση νέων κανόνων ευρωπαϊκής ασφάλειας παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

Και ενώ η Ουάσινγκτον επιδιώκει γρήγορα αποτελέσματα, το Κίεβο ανησυχεί ότι το στενό χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να μετατρέψει την επιδίωξη ειρήνης σε πίεση για αποδοχή μιας συμφωνίας με τους όρους της Μόσχας.